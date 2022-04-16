مسلسل ملف سري الحلقة 14.. إدوارد يُتهم في قتل شريف المالكي

/692259/مسلسل-ملف-سري-الحلقة-14-إدوارد-يتهم-في-قتل-شريف-المالكي

شهدت الحلقة 14 من مسلسل ملف سري، العديد من الاحداث الهامة والشيقة التي حل على على الفنان هاني سلامة وصديقه إداورد، بدأت الحلقة بمحاولة ماجد المصري الذي يجسد دور يوسف المالكي، بإطلاق النار على شقيقه هارون المالكي لكنه ينجو منه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 14

رصدت الحلقة 14 من مسلسل ملف سري، اقتحام ليل “محمد محمود عبد العزيز”، جلسة نور المالكي “عائشة بن أحمد” والمستشار يحيي “شريف سلامة” لينصرف الأخير لكنه يتنظر في مكان بعيد ليراقب ليل لكنه يكتشفه ويحذره بالإقتراب منه أو من نور المالكي.

اتهام إدورادة في قتل شريف المالكي

تنتقل الحلقة لـ كريم الذي يخبر والدته بأن شقيقه حازم “إداورد” قد اتهم بقتل نور وشريف المالكي، لتنهار والدته وتطلب منهم خروجهم من الغرفة، وعندما يخرج عليها كريم مرة أخرى يجدها قد توفت،لينهار من البكاء ويطلب مسامحتها لكن دون جدوى.

العثور على ممتلكات شريف المالكي في خزينة إداورد

تذهب النيابة العامة لتفتيش شقة حازم “إدوارد” ليجدوا في الخزينة الخاصة به السلاح الذي قتل بها شريف ونور المالكي، ووجدو بها الساعة الثمنية منقوش عليا اسم شريف المالكي، وعند مواجهة حازم يعترف بأن السلاح له لكنه لم يستخدمهمنذ وقت أما عن الساعة قد أهداها المالكي له قبل وفاته.

وتنتهي الحلقة بمهاجمة هارون المالكي شقيقه، لكن الثاني يبدأ في التساؤل عن من هم هؤلاء الذين حوله، اذ أنه فقد الذاكرة بسبب ما حل عليه من مصائب، لكنها تعود بالتدريج خلال الحلقة 14 من مسلسل ملف سري.

مسلسل ملف سري

يضم مسلسل ملف سري في بطولته عدد من النجوم بجانب هاني سلامة ونضال الشافعي، مثل محسن محيي الدين، ماجد المصري، إدوارد، مادلين طبر، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، صبا الرافعي، كارولين عزمي، دنيا عبد العزيز، إيمان سلامة ، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل ملف سري فهو يعرض عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما يعرض عبر شاشة قناة الحياة يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة مساءً بجانب عرضه عبر منصة واتش ات watchit الرقمية.