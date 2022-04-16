/692256/رزقت-بأطيب-فلب-أشرف-زكي-يهنئ-روجينا-بيوم-ميلادها

حرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تهنئية زوجته الفنانة روجينا بيوم ميلادها من خلال توجيه بعض الكلمات الرومانسية لها، والإعراب عن شدة حبه بها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة الفنان أشرف زكي لـ روجينا في عيد ميلادها

نشر أشرف زكي صورة لـ روجينا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “عيد ميلاد حبى انا ربنا رزقنى باطيب انسانه واجمل قلب واحلى ام وارق زوجة انها الانسانه والفنانه والجميله انها حور الدراما المصريه وفدوه الرهيبه ربنا يحفظك ويخليكى لينا انا ومايا ومريم ربنا يخليكى ياعمري”.

روجينا تتألق في رمضان 2022 بـ مسلسل انحراف

من ناحية أخرى، تتألق الفنانة الكبيرة روجينا في السباق الرمضاني 2022، بـ مسلسل انحراف، المذاع عبر قناة النهار الذي يرصد عدد من القضايا المختلفة رصدها في البرومو الدعائي للعمل، فجاءت القضية الأولى بظهور لفنان أحمد فؤاد سليم في البرومو الدعائي الأول لمسلسل «انحراف»، بمفرده، وهو ذاهبا لأحد مراكز الشرطة وعلى قميصة آثار دم في يديه سكينة، وعلى وجه علامات الحسرة والندم، وفي نهاية البرومو يعترف قائلا: «أنا قتلت مراتي».

أما عن القضية الثانية فهي واحدة من أهم الصراعات الاجتماعية التي بدأت منذ بدأ الخليقة وهو صراع الإخوة والأشقاء، حيث قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب: “احنا ما بقيناش اخوات”، ثم زادت حالة الغموض حول أحداث المسلسل بعد ظهور سميحة أيوب في مواجهة وصراع مع شقيقها.

قضية الحلقة 15 من مسلسل انحراف

وكان قد طرح العمل في مساء أمس قضية شائكة من القضايا الدينية وهي استئجار الرحم، اذ دارت أحدث الحلقة 15 من مسلسل انحراف حول شهد التي تكشف عن نيتها في استئجار رحمها لدكتور جامعي لا يمتلك أطفال من خلال وضع جنين في الرحم الخاص بها بدلا من زوجته التي لا يستطيع رحمها تحمل الجنين بعدما عرض عليها الدكتور ذلك الأمر مقابل سداد كل الديون المتراكمة عليها، وبالفعل توافق شهد على ذلك الأمر ولكن الصدمة أن الطفل الذي تضعه شهد يلقى مصرعه بمجرد ولادته، لتتعرض شهد لأزمة جديدة مع أهل المولود والدكتور الجامعي.