/692252/تاريخ-مواجهت-ليفربول-ومانشسترستي-قبل-مباراة-اليوم

يستعد فريق ليفربول لمباراته اليوم السبت، أمام نظيره مانشسترستي ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى ليفربول ومانشستر سيتي في 189 مباراة في جميع المسابقات، فاز الريدز في 90 مباراة، في المقابل تعرض للخسارة في 48 لقاء لصالح السيتي، وتعادل الفريقان في 51 مواجهة.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول والسيتي

واستمر مانشيستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة بعد التعادل مع ليفربول وصيف الترتيب برصيد 73 نقطة بعد التعادل الذي سيطر على المباراة التي أقيمت بين الفريقين ليقترب السيتي من حسم البريميرليج على حساب رفاق محمد صلاح.

محمد صلاح ينقذ ليفربول من خسارة الدوري أمام السيتي

سجل السيتي الهدف الأول بعد أن سدد كيفين دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصدمت في قدم فابينيو ثم ارتطمت في القائم الأيسر وسكنت الشباك فيما تعادل الريدز بعد أن مرر أندرو روبيرتسون تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ومررها ترينت أرنولد من لمسة واحدة من على القائم الثاني لديوجو جوتا أمام المرمى وسدد الأخير الكرة في المرمى بسهولة.

وأحرز جيسوس الهدف الثاني للسيتي بعد أن ارسل جواو كانسيلو تمريرة طولية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لجيسوس داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين الذي سددها بمهارة في الشباك فيما سجل ساديو ماني التعادل للريدز بعد تمريرة رائعة لمحمد صلاح.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

وسط الملعب: فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.