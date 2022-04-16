عاجل.. وزيرة التضامن تكشف عن السعر المتوقع لحج الجمعيات هذا العام

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، تخفيض حصة حج الجمعيات الأهلية الذى تنظمه المؤسسة من 12 ألفا إلى 3 آلاف و100 تأشيرة هذا العام، عقب تخفيض المملكة العربية السعودية أعداد الحجاج هذا العام، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.





وقالت الوزيرة، فى تصريحات، اليوم السبت، إن الوزارة تعكف حاليا على دراسة المتغيرات التى طرأت على أسعار الخدمات المتعلقة بالحج، لتحديد أسعار مستويات هذا العام، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتراوح ما بين 110 آلاف إلى 150 ألف جنيه تقريبا، وعقب الانتهاء من تحديد الأسعار، سيتم فتح باب التقدم أمام المواطنين إلكترونيا. وأضافت القباج، أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ الإجراءات التحضيرية استعدادا لفتح باب التقديم، مشددة على حرصها على توفير أفضل الخدمات المتميزة لضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية، وتأكيدها لمجلس أمناء المؤسسة على العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج لجميع مستويات الحج، مع مراعاة اختيار أفضل التعاقدات فيما يتعلق بالسكن والانتقالات.

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