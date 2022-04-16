/692254/الليلة-عرض-الحلقة-الأولى-من-مسلسل-بطلوع-الروح-لـ-إلهام-شاهين

تستعد قناة mbc مصر لبدء طرح الحلقة الأولى من مسلسل بطلوع الروح الذي تخوض به الفنانة إلهام شاهين والفنان منة شلبي السباق الرمضان 2022، وذلك بداية من اليوم السبت الموافق 15 من شهر رمضان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل بطلوع الروح

تعرض الحلقة الاولى من مسلسل بطلوع الروح على قناة mbc مصر في تمام الساعة الـ 9 مساء طوال شهر رمضان، على أن يعاد في تمام الساعة 11 مساءً، على قناة mbc مصر 2.

أبطال مسلسل بطلوع الروح

مسلسل بطلوع الروح من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وكان قد تعرض العمل لعدد من الازمات بسبب البوستر الدعائي، أبرزها اتهامات بالتحريض على الدين الاسلامي ومطالبات بمقاطعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

قصة مسلسل بطلوع الروح

يناقش مسلسل «بطلوع الروح»، الذي تقدمه الفنانة إلهام شاهين، كيفية سيطرة الداعشيين على الأشخاص حتى انضمامهم للجماعة، وظهر ذلك خلال البرومو الرسمي للعمل، إذ ظهرت إلهام شاهين ممسكة بكرباج وهي تقول: «اننا هنا اليوم لنقيم عدل الله ونعلن كلمة الحق»، في وسط تكبيرات هائلة سيطرت على البرومو، كما ظهرت الفنانة منة شلبي بدور قناة تعيش مع زوجها المهندس وبسبب تحول عقيدتها تجبر على الانضمام للجماعة الإرهابية وارتداء الحجاب.

مسلسل مين قال

جدير بالذكر أنه يعرض مسلسل بطلوع الروح بدلا من مسلسل مين قال للفنان أحمد داش وجمال سليمان، الذي انتهت أخر حلقاته في مساء أمس الجمعة وهو بطولة الفنان جمال سليمان واحمد داش والفنان جمال عبد الناصر وديانا هشام، ودارت أحداثه في 15 حلقة.

تدور قصة مسلسل مين قال حول الفنان الشاب أحمد داش طالب في الثانوية العامة ينجح في إحراز مجموع كبير ولكن يرغب والده في دخوله كلية هندسة جامعة خاصة ويضغطه بذلك الأكل، لكن أحمد داش الذي يجسد شخصية هشام خلال العمل يرفض ذلك، ويحاول عمل اختراع جديد ولكن يسخر منه الجميع، وتتوالى الأحداث في ذلك الاطار.