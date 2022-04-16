/692253/التريند-بالنسبالي-اني-أقول-كلمة-خارجة-هالة-سرحان-ضيفة-الحلقة-15-ببرنامج-حبر-سري

تستضيف الإعلامية أسما ابراهيم في حلقة 15 رمضان الفنانة والإعلامية الشهيرة هالة سرحان، وذلك خلال برنامجها “حبر سري”، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس في تمام الساعة 6:20 مساء طوال شهر رمضان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إستضافة هالة سرحان في برنامج حبر سري

تكشف هالة سرحان خلال برنامج حبر سري، تفاصيل جديدة عن ابتعادها عن الساحة الفنية، كما تتحدث عن رأيها في التريندات التي وصفته خلال البرومو الدعائي التي نشرته أسما ابراهيم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بالكلام الخارج، ومن الممكن أن تتطرق بحديثها حول خلافتها مع عدد من النجوم، ومتى ستعود للساحة الفنية مرة أخرى.

وتعرض حلقة هالة سرحان في رمضان 2022 ببرنامج حبر سري، على يومين متتالين الأول اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والثلث على قناة القاهرة والناس، والثانية من المقرر ان تكون غدا في نفس الموعد.

برنامج حبر سري لـ أسما إبراهيم

برنامج حبر سري، يعرض يوميا في رمضان 2022 على قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة 6:20 مساءا بعد أذان المغرب مباشرة، واستضافت خلاله حتى الأن كلا من الفنانة شيرين رضا، الفنان أحمد السعدني، الفنان أمير كرارة واسلام إبراهيم ومحمود الليثي، وكهربا.

وكانت قد حققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من البرنامج، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.

كما حصل البرنامج علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.

أحمد فلوكس أخر ضيوف حبر سري

يذكر أنه استضافت أسما ابراهيم في يوم أمس الفنان أحمد فلوكس الذي أثار الجدل في الفترة الأخيرة بسبب هجومه على نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وعدد من زملائه ونجوم الفن الأخرين، ليخرج ويوضح كل تلك الأمور في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبرايهم في حلقة يوم الجمعة الموافق 14 من شهر رمضن 2022.