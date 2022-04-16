موعد مباراة ساوثهامبتون أمام أرسنال.. والقنوات الناقلة

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يدخل فريق ساوثهامبتون مباراته اليوم السبت، أمام نظيره أرسنال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، على ملعب " سانت ماري " ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة ساوثهامبتون أمام نظيره أرسنال beIN Sports 3 HD Premium

أرسنال ضد ليفربول

حتى بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 54 بتصويبة قوية من الجهة اليسرى سكنت شباك أرسنال، ثم دخل بعدها محمد صلاح وقام بتغيير الأداء الهجومي للريدز، وسجل الفريق الهدف الثاني عن طريق فيرمنيو بعد جملة بين خط هجوم ليفربول شارك فيها محمد صلاح بالدقيقة 62.

ولم يستطيع أرسنال في العودة للمباراة ليفوز ليفربول بثنائية، وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 69 في المركز الثاني وأصبح على بعد نقطة واحده من مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة رقم 51 بالمركز الرابع.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول:

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: سيدريك، بن وايت، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، لاكازيت.

محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

يتواجد قائد منتخب مصر حاليا في المركز الـ21 بقائمة أكثر المسجلين في تاريخ البطولة برصيد 117 هدفا، على بعد هدف وحيد من رقم روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الذي يتواجد في المركز الـ20.

تغيب قائمة الأكثر تسجيل في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي،ما عدا الثلاثي "هاري كين (177 هدفا) وجيمي فاردي (128) ولوكاكو (118) " وهم الثلاثي الوحيد الذي يلعب كرة القدم حتى الآن ضمن القائمة، بينما اعتزلت باقي الأسماء.