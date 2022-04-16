لقاء السيسى قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - تصدر أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، صلاة الجمعة، فى مسجد المشير طنطاوى ولقاؤه بقادة القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت.





ففى (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس: الشعب يقدر تضحيات القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها)، قالت الصحيفة "إن الرئيس السيسى، التقى، أمس، بقادة القوات المسلحة عقب أداء صلاة الجمعة فى مسجد المشير طنطاوى.

وأشاد الرئيس بجهود القوات المسلحة فى تنفيذ مهامها بكل تفان وإخلاص على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية، مؤكدا أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التى يقدمها أبطال القوات المسلحة، دفاعا عن أمن مصر وسلامتها.

ونقلت الصحيفة تصريح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضى، بأن الرئيس السيسى قدم التهنئة لقادة القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وأدار حوارا تناول خلاله كل الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، وتأثيرها على المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور الشحات السيد عزازى، أمّ الصلاة بعد أن ألقى خطبة الجمعة بعنوان "رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات"، والتى قال خلالها إنه فى يوم العاشر من رمضان كان نشيد الجنود المصريين "الله أكبر.. الله أكبر على الحصون" فدكت "الله أكبر على القلاع" فأبيدت "الله أكبر على كل مانع" فلم يكن دون النصر من الله مانع، فعبر وانتصر، فأحيا أمة ورفع رأس المسلمين والعرب، مستشهدا بالآية الكريمة: "إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم".

وتحت عنوان (مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للأقصى)، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن مصر أدانت اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك وما تبع الاقتحام مـن أعمال تعرض لها الفلسطينيون فى باحات المسجد الأقصى، مما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات.

ونقلت الصحيفة تأكيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء الشعائر فى المسجد الأقصى، وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على رفض العنف والتحريض بجميع أشكاله، محذرا من مغبة ذلك على الاستقرار والأمن فى الأراضى الفلسطينية والمنطقة.