/692248/مواجهة-نارية-موعد-مباراة-مانشسترسيتي-أمام-ليفربول-فى-كأس-الاتحاد-الإنجليزي

يستضيف فيرق مانشسترستي نظيره ليفربول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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ومن المقرر أن تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول،عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول والسيتي

واستمر مانشيستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة بعد التعادل مع ليفربول وصيف الترتيب برصيد 73 نقطة بعد التعادل الذي سيطر على المباراة التي أقيمت بين الفريقين ليقترب السيتي من حسم البريميرليج على حساب رفاق محمد صلاح.

محمد صلاح ينقذ ليفربول من خسارة الدوري أمام السيتي

سجل السيتي الهدف الأول بعد أن سدد كيفين دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصدمت في قدم فابينيو ثم ارتطمت في القائم الأيسر وسكنت الشباك فيما تعادل الريدز بعد أن مرر أندرو روبيرتسون تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ومررها ترينت أرنولد من لمسة واحدة من على القائم الثاني لديوجو جوتا أمام المرمى وسدد الأخير الكرة في المرمى بسهولة.

وأحرز جيسوس الهدف الثاني للسيتي بعد أن ارسل جواو كانسيلو تمريرة طولية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لجيسوس داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين الذي سددها بمهارة في الشباك فيما سجل ساديو ماني التعادل للريدز بعد تمريرة رائعة لمحمد صلاح.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

وسط الملعب: فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.