مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

يخوض مانشستر سيتي ضد ليفربول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

يخوض بيترو أتلتيكو ضد صن داونز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD

يخوض الأهلي ضد الرجاء المغربى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD

يخوض شباب بلوزداد ضد الوداد، والتي من المقرر إ|قامتها في تمام الساعة الحاية عشر مساءً، عبر قنوات beIN Sports 4 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض توتنهام ضد برايتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً، عبر beIN Sports 1 HD Premium

يخوض فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره نوريتش سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

يخوض فريق ساوثهامتون ضد آرسنال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنواتbeIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض إلتشي ريال ضد مايوركا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً عبر قنوات beIN Sports 1 HD

يخوض ديبورتيفو ألافيس ضد رايو فاليكانو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD

يخوض فريق فالنسيا ضد أوساسونا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD

يخوض خيتافي ضد فياريال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD