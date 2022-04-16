مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
يخوض مانشستر سيتي ضد ليفربول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
يخوض بيترو أتلتيكو ضد صن داونز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD
يخوض الأهلي ضد الرجاء المغربى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD
يخوض شباب بلوزداد ضد الوداد، والتي من المقرر إ|قامتها في تمام الساعة الحاية عشر مساءً، عبر قنوات beIN Sports 4 HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
يخوض توتنهام ضد برايتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً، عبر beIN Sports 1 HD Premium
يخوض فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره نوريتش سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium
يخوض فريق ساوثهامتون ضد آرسنال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنواتbeIN Sports 3 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
يخوض إلتشي ريال ضد مايوركا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً عبر قنوات beIN Sports 1 HD
يخوض ديبورتيفو ألافيس ضد رايو فاليكانو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD
يخوض فريق فالنسيا ضد أوساسونا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD
يخوض خيتافي ضد فياريال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD
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