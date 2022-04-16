حالة الطقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبروردة فى فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لطيف على شمال الصعيد.





وتوقع خبراء الأرصاد الجوية نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى مترين والرياح السطحية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 30 17 الإسكندرية 28 14 وادى النطرون 30 16 طنطا 29 15 شبين الكوم 29 15 دمنهور 29 16 بلطيم 28 15 مطروح 24 15 السلوم 28 15 سيوة 36 14 بورسعيد 25 14 دمياط 24 15 الزقازيق 30 14 المنصورة 29 15 الإسماعيلية 30 15 السويس 30 15 العريش 24 15 رفح 23 15 رأس سدر 29 13 نخل 28 06 نويبع 29 16 طابا 28 16 كاترين 29 11 الطور 30 18 شرم الشيخ 32 21 الغردقة 34 20 مرسى علم 35 18 الفيوم 31 15 بنى سويف 31 15 المنيا 34 11 أسيوط 35 12 سوهاج 36 14 قنا 36 18 الأقصر 37 18 أسوان 38 19 إدفو 38 18 أبوسمبل 37 17 الوادى الجديد 38 18 الشلاتين 32 18 أبو رماد 31 17 حلايب 30 17 رأس حدربة 30 17

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