الأوقاف توزع 18 طن لحوم من صكوك الإطعام اليوم فى 5 محافظات

جدة - نرمين السيد - توزع وزارة الأوقاف اليوم السبت 18 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، فى محافظات: "الإسكندرية- الشرقية- بنى سويف- الغربية- البحيرة"، وذلك فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام.





ومن المقرر أن يتم توزيع اللحوم بواقع (4) أطنان لكل من محافظات (الإسكندرية- الشرقية- بنى سويف) و (3) أطنان لكل من محافظتى (الغربية- البحيرة)، وذلك للأسبوع الحادى عشر من بدء مرحلة التوزيع. وبما يتم توزيعه اليوم يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (490) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بنى سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادى الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء). وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم.

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