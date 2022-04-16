/692244/اللجنة-الأوليمبية-تكرم-النائب-احمد-دياب-ووزير-الرياضة-والخطيب

كرم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب اللاعبين الأولمبيين والبارالمبيين خلال حفل السحور الذي نظم اليوم بأحد فنادق القاهرة بمصر الجديدة والذي شهد توقيع برتوكول تعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية وتكريم العديد من الشخصيات الرياضية.

اللجنة الأوليمبية تكرم النائب احمد دياب ووزير الرياضة والخطيب شهد الحفل تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والنائب أحمد دياب نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم. دوت الخليج وتكريم الاتحادات الرياضية المصرية على الانجازات التي تحققت خلال الفترة الحالية على جميع المستويات وكان لها دور كبير في تطور وتقدم الرياضة المصرية. تكريم البطلة الأولمبية فريال أشرف وشهد الحفل تكريم البطلة الأولمبية فريال أشرف والبطل الأولمبي أحمد الجندي وحضر عنه شقيقه محمد الجندي لتواجد اللاعب بالخارج والبطلة الأولمبية جيانا فاروق والبطلة الأولمبية هداية ملاك والبطل الأولمبي سيف عيسى والبطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو والبطل البارالمبية شريف عثمان والبطل البارالمبي محمود صبري والبطلة البارالمبية رحاب رضوان والبطلة البارالمبية فاطمة عمر والبطل البارالمبي محمد صبحي والبطل البارالمبي هاني عبدالهادي والبطل البارالمبي محمد الزيات والبطلة البارالمبية شيماء سامي والبطل الأولمبي محمد إيهاب والبطلة الأولمبية سارة سمير. حضور شخصيات بارزة بالحفل وشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات الرياضية والعامة اللواء / خالد شكري رئيس جهاز الرياضة العسكري واللواء/ أشرف عزت رئيس اتحاد الشرطة الرياضي والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية والدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز غنيم والأستاذ عبدالمنعم الحسيني والمهندس الباسل عبدالله ورؤساء الاتحادات الرياضية والنائبة الدكتورة/ حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية السابقة والمستشار الدكتور/ محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي الزهور والدكتور/ أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس الرياضي والدكتور/ عبدالله غراب رئيس نادي الصيد المصري والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة روابط الرياضية.

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