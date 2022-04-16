"مبحبش اتلمس وكاملة أبو ذكرى حلقتلي شعري زيرو".. تصريحات سماح أنور في ضرب نار

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حلت الفنانة سماح أنور ضيفة على برنامج ضرب نار الذي تقدمه الإعلامية داليا فؤاد ومذاع عبر قناة القاهرة والناس وذلك في مساء يوم الجمعة الموافق 14 من شهر رمضان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات سماع أنور في برنامج ضرب نار

فجرت سماح أنور العديد من التصريحات الخاص بحياتها الشخصية والفنية وتحدثت عن تصريحاتها الساخرة من النجم العالمي فاندام، وكيف تسبب كاملة أبو زكى من قص شعرها زيرو، وأتت تلك التصريحات على النحو الأتي:

تصريحات سماح أنور في ضرب نار

- لو قدمت دور والدة محمد رمضان مش هيتصدق أني كبيرة وأخلفه وابني عنده 26 سنة وقدمت دور أم.

- شكلي مش بيدل على سني زي الناس اللي في سني.

- طريقتي في الكلام واللبس مش عجوزة ولسه ماعملتش حاجة لسه صغيرة خالص وبسخن.

- ندمت جدًا إني اشتغلت مع المخرجة كاملة أبو ذكري.

- اشتغلت مع كل المخرجين الجامدين والوحشين أوي ومتعلمة إخراج وإنتاج ففاهمة كويس.

- كاملة أبو ذكرى أرهقتني على مدى سنتين حلقت شعري زيرو ولما طول شوية صبغته أبيض ومش عارفة ليه عملت كده.

- أنا ليا محاذير على المستوى الإنساني، كبني آدم مهنتي جزء من حياتي، لكن مش بتخليني أتنازل عن مبادئي.

- مش بحب أتلمس عشان الناس مش مظبوطة ومش برتاح أما جسمي يبان أو يظهر حتى من غير تمثيل.

- بالنسبة لي فاندام بيعمل برنامج مقالب عربي، وبيقابل نجوم الشرق الأوسط لأن النجم العالمي أكبر من نجم الشرق الأوسط فلما نشوفوا وهو بيبتهدل شوية كان شيء غريب فالإفيه حكم.

- برنامج رامز جلال مسلي جدا وكل الناس اللي بيشتموه بيتفرجوا عليه، هو فيه حاجة فاشلة بتستمر؟.

معلومات عن سماح أنور

سماح أنور مثلة ومخرجة مصرية، درست اللغة الفرنسية بكلية الآداب في جامعة القاهرة واشتهرت بأدوار الحركة في السينما المصرية، ومن أشهر أفلامها “حالة تلبس، بنت مشاغبة جدًا”، مثلت على المسرح والتلفزيون، ومن أعمالها التلفزيونية “ذئاب الجبل، الحساب، ونيس وأيامه”، ومن أعمالها المسرحية “راقصة قطاع عام، أولاد الشوارع”.