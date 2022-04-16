/692242/مسلسل-يوتيرن-الحلقة-14-محمود-حجازي-يخطط-لإجهاض-زوجة-توفيق-عبد-الحميد

مسلسل يوتيرن الحلقة 14 شهد أحداث مثيرة ولافته للانتباه كان أبرزها قيام ياسر – محمود حجازي – بعمل مخطط لإجهاض حمل زوجة والده نورهان، حيث استعان بإحدى الموظفات في المستشفى لإعطائها حقنة ليتخلص من الحمل لكى لا يشاركه لميراث .

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 14.

ريهام حجاج تقتل زوجة محمود حافظ

يبلغ البوليس يارا- ريهام حجاج- و"خالد" كريم قاسم باكتشافهم أن السيدة التي اتهما في قتلها، هي زوجة "شوقي" محمود حافظ، وهي على قيد الحياة

يراقب يوسف –أيمن القيسونى– ويهديد دكتور حاتم -توفيق عبد الحميد – بالصور التى التقطها ليارا وهى مع كريم قاسم –خالد وخروجها من منزله وصورها عند منزل شوقى -محمود حافظ- لمراقبته، لكن دكتور حاتم يذهب له ويهدده أن يطلقها بهدوء، ثم ينفعل عليه يوسف –أيمن القيسونى- ويقول له إن ابنه ياسر –محمود حجازى- حرامى وتنتهى الحلقة بصدمة دكتور حاتم بعدما قاله يوسف.

قصة مسلسل يوتيرن

يشار أن أحداث مسلسل يوتيرن تدور حول شخصية يارا وهي ريهام حجاج التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية حيث تترك عملها للتفرغ لزوجها وتكشف الحلقات والأحداث عن علاقتها بوالدها وصديق طفولتها وزوجها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة بينها وبين زوجها بعد تورطها في حادث سير.

ويشارك ريهام حجاج في بطولة مسلسلها يوتيرن عدد من النجوم وهم توفيق عبد الحميد، وكريم قاسم، وعبير منير، وأيمن القيسوني، وعبير صبري، وصفاء الطوخي، وآخرين

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن

ويعرض المسلسل يوميا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة CBC الفضائية في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعرض بعدها بساعتين عبر شاشة قناة CBC دراما الفضائية بالإضافة إلى عرض المسلسل الذي يعد رابع بطولة درامية مطلقة للفنانة ريهام حجاج عبر منصة watch it الرقمية