مسلسل بيت الشدة الحلقة 14.. وفاء عامر تحاول الإستيلاء على درب نبأة

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عرضت اليوم الحلقة 14 من مسلسل بيت الشدة والتي شهدت إشتعال كبير في الأحداث، وهي بطولة الفنانة وفاء عامر والتي تظهر فيها بشكل ساحرة في دور مختلف وجديد عليها.

دوت الخليج يرصد لكم أحداث الحلقة 14 من مسلسل بيت الشدة بطولة وفاء عامر

بدأت الحلقة 14 من مسلسل بيت الشدة، بحلم فلك بأن ابنها سيف يقوم بخنقها ومعه ابنتها، وتستيقظ فلك مفزوعة وتطلب منهم أن يبقوا في غرفهم وعدم الخروج منها أبدًا، لأن لديها ضيوفًا مهمين ينتظروها، وتستقبل فلك المحامي أحمد ابن المعلم مختار وتتفق معه أن يقوما بعمل شئ هام سويًا، وتطلب منهم شراء المحلات في الدرب وسيكون له نسبة ويتحدث أحمد مع روماني ويطلب منه مساعدته في شراء المحلات في درب نبأة مقابل نسبة 2%.

قنوات عرض مسلسل بيت الشدة

يعرض مسلسل بيت الشدة على شاشة قناة ten، كل يوم في تمام الساعة 1:30 صباحا، ويعاد في تمام الساعة 6:00 صباحا، و3:05 مساء.

أبطال مسلسل بيت الشدة

ويضم مسلسل بيت الشدة في بطولته مجموعة من النجوم مثل وفاء عامر، مها أحمد، بسنت حاتم، وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، محسن منصور، محمد مهران، عبير منير، أحمد التهامي، مدحت تيخا، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين.

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أحداث الحلقة 12 من بيت الشدة

ومن الجدير بالذكر، أن بدأت الحلقة 12 من مسلسل بيت الشدة، مع أهل الحي وتظهر المودة بينهم والمشورة فقد فكروا في إنشاء سيبر ملاصق للمكتبة من باب التطوير ومواكبة العصر وذلك بين صاحب المكتبة وبين صاحب القهوة بالمناصفة، وعلى الصعيد الأخر كان في بيت الشدة حيث ظهرت فلك وهي ممسكه بعض الصور والخطابات القديمة وعليها فقد تذكرت الماضي الأليم.

وتنتهي الحلقة بعودة الزوج لفلك وتلك المرة في بيت الشدة وهو يطالب برؤية فلك ويطالب بالمنزل الأثري الذي يعود للعائلة وبداية لمشاكل جديدة لفلك وتتوالى الأحداث في الحلقات التالية.