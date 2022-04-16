"عمري ماشربت سجاير والفنان تلازمه سمعته".. تصريحات حسن يوسف في كلام الناس

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حل الفنان حسن يوسف ضيف على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر في حلقة اليوم 14 من شهر رمضان الجاري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات حسن يوسف في برنامج كلام الناس

تحدث حسن يوسف خلال البرنامج عن علاقته بالفنانة سعاد حسني، وقصة تعارفه بفاتن حمامه، فضلا عن كواليس جمعته بزوجته شمس الباردوي يكشف من خلالها قصة حبه، وجاءت تلك التصريحات على النحو الاتي:

أبرز تصريحات حسن يوسف في كلام الناس

- حسين فهمي معشوق النساء واختياره لمهرجان القاهرة موفق.

- شيكابلا حريف كورة وعنده انتماء قوي لنادي الزمالك.

- كنت بكتب مذكرات بعنوان نصف قرن في غابة الوسط الفني.

- عمري ماشربت سجارة والفنان تلازمه سمعته.

-شمس البارودي كانت متجنباني وقالتلي انت سمعتك سبقاك.

- ارشح تامر حسني يعمل دوري، مجتهد وعمل نفسه من الصفر لحد ما بقى مطرب وملحن وبيعمل أعمال فنية كتير جدا.

- كنت بحاول أهزر مع شمس البارودي كتير في بداية تعرفنا وكنت أما أصدق أقعد معاها في طربيزة واحدة.

- شمس البارودي حطتني في موقف محرج أطلقوا عليها جميلة الجميلات فمتدنيش فرصة ابص لحد تاني.

- هاجمت على فاتن حمامة عشان اخد صورة معاها ومكنتش أعرف اني هقف قدامها في فيلم.

- كنت على يقين ان سعاد حسني بتحب عبد الحليم وعبد الحليم بيحبها.

- سعاد حسني بؤس وتعاسة وسوء حظ في الزواج والأصدقاء.

- سعاد حسني كانت بتشتكيلي مشاكلها الزوجية الخاصة وكانت ساعات بتتخانق مع جوزها الساعة 2 الصبح فتكلمني أروحلها.

- أنا وسعاد حسني كان فيه بينا كيميا فنية متوافقة مع بعضها وكانت زي اختي.

الفنان حسن يوسف

فنان مصري ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان حسين رياض وقدمه كوجه جديد بفيلم “أنا حرة” بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها.

تزوج من الفنانة شمس البارودي في عام 1972، وشاركها التمثيل في عدد من الأفلام، ثم أخرج لها عددًا آخر من أفلامها، نذكر منها فيلم “2 على الطريق” عام 1984 مع النجم عادل إمام وهو آخر أعمالها قبل إعلان اعتزالها التمثيل نهائي.