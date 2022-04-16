/692235/حسن-يوسف-أرشح-تامر-حسني-لتجسيد-قصة-حياتي-وكتبت-مذكرات-بعنوان-نصف-قرن-بغابة-الوسط

كشف الفنان حسن يوسف عن نيته في تقديم عمل فني بقصة حياته، مشيرا إلى انه حاول كتابة مذكراته لكنه توقف عند الفصل الثاني بسبب كسله وكثرة الأشخاص الذين يحتاجون لفصول مفردة لهم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات حسن يوسف عن مذكراته في كلام الناس

وأضاف حسن يوسف خلال برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر: “كنت بعمل مذكرات بعنوان نصف قرن في غابة الوسط الفني، وبعدين اعترضت شمس فكتبناها في عالم الفن كتبت فصلين وبعدين كسلت”.

واستكمل حديثه: “كتبت كتيب بعنوان عرفت هؤلاء من أول يوسف فهمي لشمس البارودي، فقولت أعمله برنامج تليفيزوني أتكلم فيه عن كل واحد لوحده”.

حسن يوسف: أتمنى تامر حسني يجسد شخصيتي

وعن الأنسب في تجسيد قصة حياته، فوقع الاختيار على الفنان الكبير تامر حسني، من قبل الفنان حسن يوسف، الذي قال عنه: “مجتهد وعمل نفسه من الصفر لحد ما بقى مطرب وملحن وبيعمل أعمال فنية كتير جدا، ودمه زي الشربات وأبوه كان مغني صديقي جدا”.

حقيقة عودة شمس البارودي وحسن يوسف للتمثيل بقصة حياتهم

وتطرق حسن يوسف بحديثه حول حقيقة تقديم عمل فني لقصة حياته مع شمس البارودي، فقال: “عرض علينا عمر ابني وقالي خسارة قصتكم حاجة وثائقية مش تمثيل في حدود البيت ومش تمثيل، وهي وافقت عشان عمر بس هو كسلان زي حلاتي”.

عودة شمس البارودي للساحة الفنية بعد 40 سنة غياب

وكانت قد تصدرت الفنانة القديرة شمس البارودي الفترة الماضية التريند بعد أن كشف نجلها عمر يوسف عودتها للتمثيل مرة أخرى بعد غياب 40 عام الأمر الذي عرضها للإنتقاد من قبل عدد كبير من الجمهور ناشرين شائعة خلعها للحجاب، اذ قال عمر نجلها في ذلك الوقت انها تستعد لتنفيذ برنامج وثائقي جديد عن قصة حياة والده الفنان حسن يوسف، ووالدته شمس البارودي موضحا أن الفكرة لازالت في مرحلة الكتابة والفكرة، ولم يتم شرائه من قبل شركات الإنتاج سواء في مصر، أو خارجها حتى الأن.