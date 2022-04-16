/692228/التموين-إعادة-بيع-المضبوطات-بالمجمعات-الاستهلاكية-لزيادة-الاتاحة-للمواطنين

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ان الاجهزة الرقابية في تنسيق كامل مع بعضها على الاسواق وذلك تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تكثيف الحملات لضبط الأسواق ومواجهة حجب السلع وارتفاع الأسعار.

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وقدم الدكتور عبدالمنعم خليل، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحقيقة المذاع على قناة الحدث اليوم، الشكر للقضاء والنيابة على سرعة الاستجابة فيما يخص ضبطه حيث الحبس الاحتياطي ودفع الكفالة ناهيك عن المصادرة للبضائع المضبوطة من التجار المخالفين وبيعها في المجمعات الاستهلاكية لزيادة الاتاحة.

التموين: إعادة بيع المضبوطات بالمجمعات الاستهلاكية لزيادة الاتاحة للمواطنين

وتابع الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن النائب العام قام باصدار قرارا ببيع المضبوطات في المجمعات الاستهلاكية وجهات وزارة التموين من اجل إتاحة السلع بالسعر الرسمي، منوها ان انه من يتم ضبطه يبيع بالاسعار المخالفة سوف يتم حسبه احتياطيا ومصادرة البضاعة وبيعها في المجمعات الاستهلاكية.

استمرار عمل الشوادر في جميع أنحاء الجمهورية

ونوه الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الى استمرار عمل الشوادر في جميع أنحاء الجمهورية حتى عيد الفطر المبارك، لافتا الى ان السلع متوافرة في جميع المنافذ بأسعار مناسبة.