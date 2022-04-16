جدة - نرمين السيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من مخفض خماسينى شديد الحرارة يؤثر على البلاد بداية من اليوم السبت حيث سيكون هناك ارتفاع كبير فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء على إثر دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية.





وأوضحت الأرصاد، أن ذروة الارتفاع تكون يوم الأحد المقبل حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة كما ترتفع درجة الحرارة الصغرى أيضًا وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الأرصاد تحذر من منخفض خماسينى شديد الحرارة بداية من اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.