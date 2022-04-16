/692234/حسن-يوسف-يكشف-قصة-تعارفه-بـ-شمس-البارودي-جمالها-مدنيش-فرصة-أبص-لغيرها

تحدث الفنان حسن يوسف عن قصة تعارفه بزوجته الفنانة القديرة شمس البارودي، كاشفا العديد من الكواليس بينهم بداية من أول فيلم جمعهم حتى علاقتهم بعد الزواج التي تسببت في اعتزالها التمثيل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات حسن يوسف عن زوجته شمس البارودي

قال الفنان حسن يوسف خلال لقائه ببرنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر، بأن علاقته بشمس البارودي بدأت في سوريا، موضحا: “لقاءنا كان جميل، اتقابلنا واحنا بنعمل فيلم وكان سمعتي سباقي فكانت مجتنباني”.

حسن يوسف: أعجبت بجمالها وبدأ الحب يتسرسب جوايا

وتابع: كنت بحاول أهزر معاهم كتير وكنت أما أصدق أقعد معاها في طربيزة واحدة، عجبني فيها انها عائلية ومسبتش بيت أبوها وأمها وحستها بيتوتية ومحبة للأسرة والبيت فأعجبت بجمالها وأخلاقها وبدأ الحب يتسرب”.

وأضاف: “فروحت قولتلها بحبك قالتي انتي سمعتك سباق، فقولتها أنا مستعد نتخطب ونكتب الكتاب، واتصلت بباباها واتخطبنا في سوريا واتجوزنا في فبراير”.

غيرة حسن يوسف السبب في اعتزال شمس البارودي التمثيل

وأكد حسن يوسف خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، بأن غيرته على شمس البارودي كانت شديد، مشيرا: “هي عرفت فيا الغيرة وبعد ما عملت العمرة قالت أنا هعتزل وكنت قولتلها متشتغليش الا معايا ي انعمل فيلم مع بعض يا منعملش، فقالت طالما ده هيجيب مشاكل خلاص هقعد خالص”.

حسن يوسف: جمالها خلاني مبصش لغيرها

وأضاف حسن يوسف متغزلا في زوجته شمس البارودي، فقال: “حطتني في موقف محرج أطلقوا عليها جميلة الجميلات فمتدنيش فرصة ابص لحد تاني، كفايا انها خدت موقف الإعتزال في قمة شهرتها وجمالها عشان تتفرغ لزوجها وبيتها وأولادها”.

حسن يوسف يكشف أول تفاصيل أول عمرة لزوجته شمس البارودي

وكان قد كشف حسن يوسف في الجزء الأول من الحلقة عن تفاصيل أول عمرة في حياته هو وزوجته شمس البارودي، فقال خلال البرنامج: “كنت بصور مع ثلاثي أضواء المسرح ولقيتها دولة ناقية مختلفة عن مصر، وبعدين ادوني استرحه، وبعدين مشهور عزمنا على الغداء وسألني انت طلعت عمرة فسألت يعني اي قالي الحج الأصغر، وبعدين كتب اسمي وأخدت حمايا معايا واتعرفت في السنة دي على الشيخ الشعرواي”.

وتابع الفنان الكبير حديثه، قائلا: “كنت بحضر قبلها أنا ومراتي لغرام ملكة وأانا بعمل سليمان الفارسي وأنا مقدرتش أطلع معاها ومن وقتها وهي معرفتش التمثيل”، مشيرا إلى انه قابل الشبخ الشعرواي هناك وبدأت علاقتهم تتطور حتى أصبح من أصدقائه المقربين.