/692233/مسلسل-شغل-في-العالي-الحلقة-14-فيفي-عبده-وشيرين-رضا-يتعرضان-للسرقة

سرقة محل فيفي عبده وشيرين رضا

سُرق محل الأزياء التابع لكل من جليلة -فيفي عبده-، وشيرويت -شيرين رضا-، وعزم على إبلاغ الشرطة للتحقيق في الواقعة.

فيفي عبده تبحث في واقعة السرقة

وتبحث جليلة في الواقعة لمعرفة السر وراء سرقة محل الأزياء، وعقدت اجتماعًا بالمجموعة التي تعمل معها لتبحث عن سر سرقة المحل.

جدير بالذكر أن شغل في العالي هو المسلسل الذي تعود به الفنانة فيفي عبده، للشاشة الصغيرة بعد غياب 3 أعوام منذ عرض آخر أعمالها مسلسل “مملكة الغجر” الذي عرض عام 2019، وشاركتها بطولته الفنانة حورية فرغلي.

أبطال شغل في العالي

شغل عالي” بطولة: فيفي عبده، وشيرين رضا، ومحمد رضوان، وفريد النقراشي، ومحمد مرزبان، وأحمد عبد الله محمود، وعزة مجاهد، وسليمان عيد، وفراس سعيد، وصبري عبد المنعم، وأحمد بسيم، وأحمد جمال سعيد، وساندي مراد، وتوني ماهر، وبسمة داود، وكريم سرور، ورشا بن معاوية، ومروان يونس، وهيثم سعيد، وأمينة مغربي، ومارتينا عادل، وإنجي كيوان، وبسنت النبراوي، ومن تأليف: حسين مصطفى محرم، وإخراج: مرقس عادل.

قصة مسلسل شغل في العالي

تدور أحداث قصة مسلسل شغل عالي، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2022 في إطار إجتماعي كوميدي هادف، حيث يتناول قصة صديقتان وهما فيفي عبده وشيرين رضا اللتان تجمعهما صداقة قوية ويمرون بعدد من المواقف الكوميدية، حيث يندرج العمل تحت قائمة المسلسلات الكوميدية الخفيفة التي تخوض الماراثون الدرامي في رمضان 2022.

وخلال تسلسل الأحداث تخطط الصديقتان دائمًا للانتقام من الرجال، من خلال خوض عدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الرجال، كنوع من الانتقام.