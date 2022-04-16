/692232/حسن-يوسف-عن-علاقته-بـ-سعاد-حسني-كانت-بتحكيلي-مشاكلها-الزوجية-الخاصة

حل الفنان حسن يوسف ضيف على برنامج “كلام الناس” في حلقة 14 من شهر رمضان مع الإعلامية ياسمين عز على شاشة قناة mbc مصر، الذي يعرض في تمام الساعة 12 يوميا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات حسن يوسف عن سعاد حسني وفاتن حمامة

تحدث حسن يوسف خلال البرنامج عن طبيعة علاقته بالفنانة الراحلة سعاد حسني، فقال: “اشتغلت معاها كتير من أول بطولة ليها في فيلم مفيش تفاهم وأول بطولة ليا، كان فيه بينا كيميا فنية متوافقة مع بعضها وبعد كدة عملنا الثلاثة يحبونها وضد السهرات و12 فيلم أخرين فكانت زي أختي”.

وتابع حديثه: “مكنش بينا قصة حب وكانت بتشتكيلي مشاكلها الزوجية الخاصة وكانت ساعات بتتخانق مع جوزها الساعة 2 الصبح فتكلمني أروحلها”.

وأكد أن سعاد حسني كانت لا ترى السعادة إلا على شاشة التليفزيون أما ما خلف الكواليس، فقال: “سعاد حسني بؤس وتعاسة وسوء حظ في الزواج والأصدقاء، ماتت بشكل لم نتوقعه اطلاقا”.

حسن يوسف يكشف حقيقة ارتباط سعاد حسني بعبد الحليم حافظ

وكشف حسن يوسف حقيقة ارتباط عبد الحليم حافظ بالفنانة سعاد حسني، مشيرا إلى أنه لم يسألهم، مؤكدا: “كنت على يقين انه بيحبها وهي بتحبه”، وأشار الا أنها لم تحسب لحياتها صح.

حسن يوسف يتحدث عن تعارفه بـ فاتن حمامة

وعن تعارفه بفاتن حمامة فقال: “بشوف أفلام فاتن حمامة 6 مرات، وكتبو مرة ان بكرة فاتن حمامة بتصور فيلم في فاميلي هاوس وروحنا استنانها الساعة 6 الصبح وهجمت عليها عشان اخد معاها صورة واختفظت بالصورة عندي وبعدين جالي فيلم معاها اسمه الباب المفتوه”.

الفنان حسن يوسف

فنان مصري ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان حسين رياض وقدمه كوجه جديد بفيلم “أنا حرة” بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها.

تزوج من الفنانة شمس البارودي في عام 1972، وشاركها التمثيل في عدد من الأفلام، ثم أخرج لها عددًا آخر من أفلامها، نذكر منها فيلم “2 على الطريق” عام 1984 مع النجم عادل إمام وهو آخر أعمالها قبل إعلان اعتزالها التمثيل نهائي.