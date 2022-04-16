/692225/الاختيار-دراما-توثيقية-محترفة-وأحمد-موسى-مدرسة-صحفية-مختلفة-عني-تصريحات-قوية-لـ-مجدي-الجلاد

فجر الصحفي مجدي الجلاد عدد من التصريحات خلال الجزء الثاني من إستضافته في برنامج ورا الشمس مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة قناة الشمس في تمام الساعة 10 مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الصحفي مجدي الجلاد وذلك خلال السطور القادمة

تطرق الحديث حول تهريب مجدي الجلاد أفراد عائلته مسبقًا، فقال: ايوه ده بعد انذار يوم 25 يناير 2011 المصري اليوم، العصر حسيت ان المظاهرات المرة دي مختلفة وفي ناس نازلة لأول مرة فيها، وعملنا الجرنال وخدنا صورة في الصفحة الأولى وكتبوا مظاهرات بالآلاف ودخلت المكتب وحطيت الورق قدامي وصلاح دياب كان في امريكا في رحلة عادية، قعدت احلل واقول ايه اللي حصل النهاردة ومسكت ورقة بيضا وكتبت عليها “إنذار" وروحت مطبق الورقة حطيتها في جيبي وكلهم قالوا ينهار اسود لما شافوا الورقة وقولتلهم ربنا يستر وانا كنت شايف ده مختلف.

وتابع: صلاح دياب ده ابويا، وسفرت الولاد لاني كنت خايف عليهم وكنت بروح.

أزمة مجدي الجلاد بسبب مانشيت

واستكمل كلامه، قائلًا: جالي مكالمة الضهر من انس الفقي قالي هو انت شايف ان اللي حصل امبارح ده انذار؟ قولتله اه، قالي لمبارك؟ قولتله لا انذار للبلد وصلحوا الحاجات اللي الناس زعلانة منها، راح قالي بس انت بقى تمامك مبقاش معايا ولا مع صفوت بيه لما تخلص القصة دي تمامك مع حسني مبارك.

وأردف الجلاد: صلاح دياب كلمني العصر بعد ما كلموه وقالي يا مجدي هو المانشت بتاعنا ايه؟ قولتله انذار؟، قالي يعني بجد؟ قولتله اه، حد كلمك؟ قالي الدولة كلها كلمتني راح قالي طب بص شوفلي مين في الديسك المركزي كتب ده والايام دي صعبة جدا وبلغني ونتصرف انشالله نوقفه، قولتله ازاي مانا رئيس التحرير واصلا انا اللي كاتبة، قالي بإيديك؟ قولتله اه، قالي يعني هما بيقولوا صح، قالي طب بقولك ايه يا مجدي انا في امريكا لما حد فيكوا يخلص ع التاني يبقى يكلمني.

وتابع الجلاد: مكنش في امل انها تكمل وكنت بودع الدنيا.

مجدي الجلاد ومسلسل الاختيار

وعن رأيه في مسلسل الإختيار، قال: دارما توثيقية معمولة بحرفية عالية جدًا ومصداقية وجزء السيناريو هو الاخطر لانه بيحكي عن اللحظة المفصلية بتاعت مصر في 2012 و2013 والجانب التاني ان كل الشهود عايشين كانو ا موجودين في الاتحادية والتحرير وكل ده.

محاولات إغتيال مجدي الجلاد

واستكمل، قائلًا: ولما يتشكك فيه ويوثقها بحاجات فلمية حقيقية في اخر كل حلقة ده يبقى شابو، بس الممثلين عاملين شغل رائع، واجي في التوثيق مينفعش وانا عيشتها، وعربيتي انا بسواقي اللي موديه محمود بدر يوم 3 يوليو والوطن كان رأس الحرب ضد الإخوان والجريدة اتحرقت مرتين وفضوا طفايات الحريق وحرقوها، ومحمود بدر قبلها بيوم اتصل وقال لازم اعمل اجتماع، ومش لاقي حته اعمله فيها والاخوان بيطاردوني وعايزين يقتلوني، وكان في خطط لده وانا كنت في ضمن الإعتقالات، وكان في قوائم إغتيال، وقضية الخلية بتاعت محمد الظواهري كان اسمائنا بعناويننا وصورة عربياتنا عند الجماعات الإرهابية دي.

وقال أيضًا: الاختيار وضحلي حاجات كتير زي الحوارات بين السيسي والمشير طنطاوي انا مشوفتهاش قبل كده والفيديوهات بتاعت خيرت الشاطر، ومتعاملتش معاه قبل كده، اتعاملت مع محمد مرسي وعصام العريان ومع كله أيام مبارك، وقولت لمحمود بدر يجي يعمل الاجتماع في الوطن.

الإخوان تتوعد لـ مجدي الجلاد

وعندما سألته المذيعة عن وجود تعامل شخصي مع أحد من أفراد جماعة الإخوان، قال: ساعة المنشآت العسكرية ومن ضمنهم خيرت الشاطر واتحبس وحصل في يناير و2012 وبقوا هما اللي بيحكموا، وفي مرة صحفي بيغطي مؤتمر للإخوان وخرج خيرت الشاطر وقاله عايز اتكلم مع حضرتك واخد تصريحات، قاله اولا مش هديك تصريح وبلغ مجدي الجلاد ان بيني وبينه طار 4 سنين والولد بلغني قولتله يا مين يعيش.

مجدي الجلاد للرئيس السيسي: أنت حامي البلد وربنا يعينك

ووجه مجدي الجلاد رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: ربنا يعينك والمسؤلية كبيرة وفات الصعب وفاكر لما الرئيس السيسي قال سنة 2015 ان الهدف الاساسي اللي المفروض نشتغل عليه هو إعادة الدولة المصرية وهو اشتغل على ده وأعاد الدولة، وبقوله فات الكتير واحنا داخلين على سنين صعبة وانت حامي هذا البلد لأن اللحظات الصعبة مبقتش داخلية واللي جي عدم استقرار عالمي والرئيس السيسي وإدارته اقوياء جدًا في السياسة الخارجية المصرية.

مجدي الجلاد ورأيه في بعض الشخصيات

وعندما أتت صورة محمد الامين، قال: صديق واخ عزيز واسسنا السي بي سي والوطن على القهوة، لم أرى منه إلا الخير.

وعن احمد موسى، قال: صديق من أيام الاهرام، احنا مختلفين في المدرسة الصحفية وهو مختلف في طريقته للتقديم ممكن تكون احسن مني، وبشوفه بيضر احيانا، وانا مختلف معاه بس.

وعن اسعاد يونس، قال: عظيمة ورائعة وراقية ولما دخلت مجال الاعلام علمت وعملت برنامج بعشقه وعملت اتجاه جديد في الاعلام وبقولها عملتي تجربة رائعة وكملي.

وعن نشأت الديهي، قال: هو اتجاه مختلف مش مدرسة واقول عن حمدي قنديل وعمرو اديب ولميس الحديدي مدرسة.

وقال عن عمرو الليثي: صديق عزيز وصحفي كبير ومذيع كبير، احنا اصدقاء عائلة.

وقال عن زوجته عصمت: شريكة حياتي ورفيقة الدرب اللي بنت معايا وشالت معايا واستحملت عشقي للصحافة واحيانًا انانيتي واستحملت نتشي لاربع ولاد ومتربيين مع بعض وهي نص القصة وليها فضل.

كما قال عن المذيعة أميرة بدر: المذيعة الوحيدة اللي قررت تشتغل في التلفزيون جت المصري اليوم وقالت عايزة اتدرب في الصحافة واتعلمها عشان اكون شاطرة في التلفزيون.