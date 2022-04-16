مجدي الجلاد: عبد الله رشدي مش شيخ والمهنة بسميها دلوقتي "صحافة المهرجانات"

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صرح الصحفي مجدي الجلاد العديد من التصريحات الهامة في الجزء الثاني من لقائه في برنامج ورا الشمس مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة قناة الشمس.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الصحفي مجدي الجلاد في ورا الشمس وذلك خلال السطور القادمة

وانتقل البرنامج إلى فقرة حدد موقفك، وسألته الإعلامية أميرة بدر قائلة: الشيخ الطيب قال الست تتعامل بكذا وقوانين الاحوال الشخصية لازم يتعمل فيها كذا مش الناس هتسمع كلام؟

فرد الجلاد على سؤالها، قائلًا: الناس هتسمع كلامه بس ربما، الأزهر مبيفضلش دايمًا يطلع يقول للناس، أي قوانين أو تعديلات في قانون الأحوال الشخصية بناخد رأي الازهر زي قوانين الخُلع وقوانين الأحوال الشخصية بيراعي الشريعة الإسلامية وهو غير المدنية، ولما نيجي نقول ان البعض يرى انه لابد من تعديل قانون المواريث، في بعض المجتمعات بيبقى في ضغط على المرأة بس لازم هنا القانون يحضر، وسيحاسب من الله ومن القانون من يحرم امرأة من ميراثها وحقوقها بس الجهل والعادات القديمة اللي عملت كده.

مجدي الجلاد وعبد الله رشدي

وعندما سألته المذيعة عن رأيه في عبد الله رشدي، قال: عبد الله رشدي مش شيخ بيس بيحاول هو عالم عنده علم غزير وازهري، وبيدخل معارك متنفعش مع رجل الدين وبقوله خليك في تصحيح المفاهيم الدينية واخدم الدين والبشر وهو انفعالي، اه احيانا بيمشي مع التريند بس انا عدو التريند لأن الصحافة والنخبة المفروض هي اللي تطّلع التريند.

وعن سؤال هل حقق مجدي الجلاد تريند مسبقًا، قال: اه طلعت تريند كتير قبل كده.

مجدي الجلاد وفيديو زفاف ابنته

وبعدما تم عرض الفيديو الذي تصدر التريند لمجدي الجلاد أثناء زفاف ابنته خلال الرقصة على أغنية “بنتي وحبيبتي” لمدحت صالح، قال: ولادي حياتي كلها وتريند فرح سلمى بنتي كنت مانع اي حاجة تتنشر والله يسامحه الفنان الكبير عمرو سعد وصور اللحظة دي ومكنتش متخيل ان ده ممكن يحصلي وانا بسلمها لعريسها في حاجة جوايا اتشقلبت وبكيت ان مكنتش عايز اسيبها دي انا مربيها في قلبي.

وتابع قائلًا: وكنت بقول لـ أحمد جوزها انا كرهتك في الفرح عشان كان بياخد حته مني، وعمرو سعد صور وطلعت تريند بسبب عمرو سعد، بس هي متاخدتش مني ولسه موجودة وهي اللي بتتدخل في حياتي وانا اب ضعيف عاطفيًا، وربما اكون كنت زوج مثالي بس بعد كده لا بس في بداية حياتي مع زوجتي كان عندي وقت اكتر واتغربنا في السعودية واحمد وسما الكبار اتولدوا في السعودية وبعد الصحافة والشغل قصرت في حقها وهي شالت الامانه وربت الولاد.

مجدي الجلاد والمصري اليوم

وتطرق الجلاد في الحديث عن المصري اليوم وأزمته خلال هذه الأيام، فقال: المصري اليوم القصة الأكبر في حياتي، والمصري اليوم نقطة ضعفي والمصري اليوم صنعتني وانا صنعتها.

وتحدث عن الخبر الذي أدخل المصري اليوم في أزمة، قائلًا: ساقطة وحققوا معاهم والمجلس الأعلى للإعلام لسه بيحقق، هي الأزمة للاسف أخطاء بشرية بتحصل وهي استغلال لفكرة التريند وعملها عشان يركب التريند بس التريند هو اللي ركبه، وفي هبوط وانحدار في الصحافة بسميها “صحافة المهرجانات” مش كل الصحافة وبقول لأساتذتي في الصحافة احنا بننتقد وبنحذر عن المهرجانات ودلوقتي سادت فكرة شوفلنا الولد ده طالع تريند طب ماحنا كده مبنحسش، الصحافة دلوقتي مشغلة شوية شباب صغيرة بالتليفون في الشارع.

وتابع: والصحافة فيها أزمة مهنية ومديرين صالات الاخبار مبقوش بيعلموا الولاد صحافة.