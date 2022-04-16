الاختيار 3 الحلقة 14.. وزير الأوقاف يعلق على تسريب عبد المنعم أبو الفتوح

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال تدوينة له على تويتر، أن ذلك يؤكده التسريب الذى أذيع على لسان عبدالمنعم أبو الفتوح عن حازم أبو إسماعيل بأن مجرد وصوله للسلطة مصيبة وكارثة.

وتابع، أن التاريخ لن ينسى لحازم صلاح أبو إسماعيل محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى.