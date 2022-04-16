جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، خلال تدوينة له على تويتر، أنه على العالم الحر ألا يكيل بكيلين فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ومن أهمها حقه وحريته فى إقامة شعائر دينه فضلا عن حفظ حياته وآدميته وإنسانيته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يدين منع المصلين الفلسطينيين من الصلاة فى المسجد الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.