مسلسسل العائدون الحلقة 14.. محمد ميدو على أبواب داعش

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل العائدون الحلقة 14.

أوجه التشابه بين أمينة خليل ومحمد ميدو

واستفسر عمر من فاطمة عن أوجه التشابه التي تجمعها بعلاء فجاوبته بأنهما الاثنان يحاولان إثبات نفسهما للآخرين وعن سبب فعلها ذلك هو أهل والدها التي طالما سمعتهم يتمنون لوالدها أن ينجب ولد.

هاني رمزي يتفاوض مع صفوان

ساوم هاني رمزي صفوان بأن يحميه وألا يخبر كمال بعلاقته بزوجته مقابل أن يجلب له خطة نقل داعش بالكامل، فطمع الأخير في 5 مليون دولار بالإضافة إلى نقله في مكان آمن.

قام سياف والي داعش بتطليق زوجته بعد أن حاولت أختها الهرب والذي عاقبها بقتلها، كما أعلى الأمر لأبو بلال المهاجر ليجلب علاء ويجعله يلتقي به عند النقطة ٧٥.

محمد ميدو ينجح في اختبار أمير كرارة

وفي الشارع أوقف علاء شخص وقال له إنه من طرف أبو بلال وأخذه معه في سيارة، وبعد ذلك يتضح أنه اختبار عندما يفتح الضابط عمر باب السيارة.

مواعيد عرض مسلسل العائدون

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 13 والقنوات الناقلة، يوميًا في تمام الساعة 10:45 مساءً، بينما سيُعاد مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في تمام الساعة 4:55 مساءً.

أما مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 13 والقنوات الناقلة، فيُعرض عبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل العائدون، من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدى – جوهر.