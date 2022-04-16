/692230/مسلسل-سوتس-الحلقة-14-صديق-أدم-منصور-يتوعد-بتدمير-حياته

شهد مسلسل سوتس الحلقة 14، العديد من الأحداث المشوقة بدأت بـ أدم منصور الذي يجسده الفنان “أحمد داود”، اذ تعرض لمأزق بعدما علم صديقه مروان بأنه على علاقة بشرين “يارا عزمي”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل سوتس الحلقة 14

ونقل المسلسل محاولة زين ثاب في حل قضية فتاة سجنت ظلما لمدة 10 أعوام في قضية قتل، ولكن بسبب عدم وصوله لحل تلك القضية ذهب زين وثابت لملهى ليلي والذي حاولا به مغازلة فتاتين لكنهما لم يتسجيبا لهم وقاموا بتوجيه حراسهم الذين ضربوهم ضربا مربحت، ليستغل زين اصابة في تأجيل قضية الفتاة.

صديقة أدم منصور يتوعد بتدمير حياته

تأكد مروان من وجود علاقة بين أدم وشيرين عندما نسي أدم منصور هاتفه في منزل مروان، ليستمع مروان لتسجيل صوتي أرسلته ليلى “تارا عماد” له ليتجه فورا لمكتب صبا مبارك ويتوعد بتدمير حياة أدم منصور.

زين ثابت ينجح في إثبات براءة فتاة سجنت ظلمًا لمدة 10

ورصدت أحداث مسلسل سوتس بالعربي أيضا، نجاح زين ثاب “أسر ياسين” في إخراج فتاة سجنت ظلما لمدة 10 سنوات بسبب قضية قتل، ليستطيع زين الحصول على أوراق ومستندات أثبتت براءتها.

مسلسل سوتس بالعربي

جدير بالذكر أن مسلسل سوتس بالعربي يعد النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الذي يحمل نفس الاسم وهو أمريكي كما أنه حقق نجاحا كبيرا على مدار تسع سنوات منذ عام 2011 إلى عام 2019، وتأتي النسخة العربية من العمل ببطولة مجموعة من النجوم أبرزهم آسر ياسين وتارا عماد، وصبا مبارك وأحمد داود، ومحمد شاهين وريم مصطفى بجانب عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، ومن إخراج عصام عبد الحميد، ويذاع العمل عبر شاشة قناة CBC في تمام الساعة التاسعة مساء من كل أسبوع.

بيان وقف مسلسل سوتس

وكان أصدر مكتب المحامي كمال شعيب بيان جاء فيه: “يعلن المكتب بصفته المستشار القانونى لشركة أورنجسكوير الرائدة في تجارة البدل والملابس الرجالى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شركة تي فيجين للإنتاج الإعلامي والتي يمثلها السيد طارق الجناينى منتج مسلسل (سوتس بالعربي) حيث حصلت تلك الشركة على كامل ملابس وبدل نجوم فريق عمل مسلسل (سوتس بالعربي) المذاع حاليا على قناة (سى بى سي)، وذلك دون سداد ثمن تلك الملابس والبدل والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 2 مليون و700 ألف جنيه مصري تقريبا، وأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية، ضد ممثل الشركة سالفة الذكر فضلا عن تحديد أقرب جلسة لنظر دعوى وقف عرض المسلسل حتى حصول شركة أورنجسكوير على كامل حقوقها، عن استغلال منتجاتها دون دفع ثمنها”.