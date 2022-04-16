/692219/مجدي-الجلاد-عن-أزمة-الإسراء-والمعراج-لـ-إبراهيم-عيسى-جاب-ورا-بتصدى-الشباب

عرض اليوم الجزء الثاني من حلقة الصحفي مجدي الجلاد في برنامج ورا الشمس مع الإعلامية أميرة بدر، وذلك عبر شاشة قناة الشمس في تمام الساعة 10 مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الصحفي مجدي الجلاد في ورا الشمس وذلك خلال السطور القادمة

مجدي الجلاد وأزمة الإسراء والمعراج لـ إبراهيم عيسى

بدأ الجزء الثاني من لقاء الصحفي مجدي الجلاد بالحديث عن أزمة إبراهيم عيسى وعن الأزهر، فقال: ازاي اتجرأ على علم في جامعة الازهر بتدرسه وتدرسه، الباحث يقرا ويذاكر ويخليه في نفسه، من حق اسلام او ابراهيم يبقى باحث ويقول رأيه او اجتهاده في الدين لنفسه، ميطلعش كل واحد عامل برنامج او حاطط موبايل قدامه يهز ويزعزع الدين، وعندنا جهل وانا شوفت ناس بيبعيشوا الدين احسن من اللي بنقوله.

وتابع قائلًا: انت مش مؤمن إن في معراج يخليه لنفسه، وكل واحد يقول حاجة في برنامج ويحصل هجوم عليه ويطلع يقول مقولتش؟ ابراهيم عيسى صاحبي ومن كام شهر كنت في بيته، ابراهيم عيسى مش اهم من ديني، معاتبتوش او هو عاتبني هو قال ده للعامة فعشان كده رأيي هقوله للعامة وللناس، وبقولهم خلوا بالكوا من حاجة واحدة ان في علمانية في مصر منتشرة زي تلاميذ جمال البنا.

مجدي الجلاد وسيد القمني

كما قال مجدي الجلاد عن سيد القمني: لما اتكلم عن الرسول ينفع اقول هو؟ دي اتقالت على الشاشة، هو مين! ودي لغة علمانية ممنهجة ومنظمة، وتجديد الخطاب الديني مش معناه انكار الثوابت في الدين لازم يبقى تصحيح المفاهيم الدينية.

مجدي الجلاد: الأزهر أكبر من مناظرة المدعيين

وبعدما سألته أميرة بدر عن إمكانية عمل مناظرة من قبل الأزهر الشريف مع إبراهيم عيسى أو غيره ممن لهم أراء متنوعة، قال: عايزاني اجيب عالم ازهري يناظر واحد مش متخصص؟ زي اسلام البحيري وعبد الله رشدي؟ والازهر اكبر من ان يناظر واحد مدعي.

وتابع قائلًا: الازهر لو عمل مليون مناظرة وطلع في كل حته مش هيعمل التأثير وهما اذكياء، والمواطن العادي هو اللي تولى الدفاع عن دينه والأديان هتفضل متأصلة في دماغ الناس.

مجدي الجلاد: ابراهيم عيسى جاب ورا

وأردفت: والدليل الزميل ابراهيم عيسى طلع جاب ورا قدام المواطنين المصريين والشباب واللي تصدى هو المواطن المصري والمسيحي قبل المسلم ومبحبش اقول الديانات لأن المواطنة هي الأساس.

واستكمل كلامه: 90% من اللي تصدوا شباب، ابراهيم مش عيب انه يخطئ واللي خلاه يتراجع هي قوة المهاجمة بس الناس بتتصدى والاسلام ليس بحاجة إلى جهة تدافع عنه ولا المسيحية كمان.