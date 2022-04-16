التنمية المحلية: حملات رقابية على المواقف للتأكد من عدم زيادة الأجرة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه لا يوجد زيادة فى أسعار أجرة النقل والمواصلات وسيارات السيرفيس فى مختلف المحافظات المصرية، لأنها تعتمد فى المقام الأول على أسعار السولار، والتى لم تزيد أسعارها مثل البنزين.





وأضاف قاسم فى تصريحات تلفزيونية أن وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بالتنسيق مع أجهزة الأمن لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، والتعامل الفورى مع سائقى السيرفيس والنقل الجماعى المتلاعبين فى أسعار الأجرة، ومخالفة تعريفة الركوب المقررة. وشدد المتحدث باسم الوزارة، أن الذى تحرك هو سعر البنزين فى فئاته المختلفة، دون المساس بأسعار السولار، قائلا إنه تم التأكيد على وضع الملصق الخاص بأسعار الأجرة على سيارات السيرفيس والنقل الجماعى وخط السير، لعدم منح الفرصة للتلاعب بالأجرة، وعمل أى زيادة فيها، وتم تفعيل غرفة العمليات وتخصيص خط ساخن 15330 لاستقبال شكاوى المواطنين فيما يتعلق بهذا الأمر.

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