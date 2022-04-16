خريجو منحة ناصر للقيادة الدولية يطلقون جلسات تعريفية عابرة للقارات

جدة - نرمين السيد - نظم خريجو منحة ناصر للقيادة الدولية، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، منذ بدء التسجيل بالمنحة، نحو ثلاث جلسات تعريفية بمشاركة نخبة من القيادات الشبابية على مستوى القارات الثلاثة آسيا وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، حيث شملت تلك الجلسات، جلستين باللغة العربية، شارك بهما متحدثون من العديد من الدول العربية والإفريقية





من بينها: السودان، تونس، وليبيا، والمغرب، والعراق، والأردن، تشاد، السعودية، ومصر،إلى جانب جلسة أخرى باللغة الإنجليزية شارك فيها متحدثون من أفغانستان، وكولومبيا، والبرازيل، وباكستان، وكوت ديفوار.

وأعرب منسق الجلسات المعرفية وعضو فريق الإعلام الدولى بمنحة ناصر للقيادة الدولية الليبى الزوبير البركى، عن فخره بالاقبال الكبير على المنحة وردود الفعل القوية والمحفزة، حول النظام والتقنيات المحترفية والمتطورة، التى تتبعها المنحة خلال استعدادها لاستقبال الدفعة الثالثة، والاستجابة السريعة لاستفسارات المتقدمين، ناقلاً توصياتهم باتاحة الفرصة للشباب باستيعاب عدد أكبر بالمنحة هذا العام، تطلعاتهم إلى مد فترة التسجيل للدفعة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية والتى نالت رعاية رئيس الجمهورية.

وأشاد متحدثو الدول المشاركة فى الجلسات التعرفية من خريجى منحة ناصر للقيادة الدولية، بالقدر الكبير الذى تتمتع به مصر من بناء مؤسسى عريق، وقيادة سياسية ودبلوماسية واعية، وذكية، قادرين على تصدير صورة وطنهم بشكل محترف، مؤكدين على معايشة هذا عن قرب من خلال لقاءاتهم العديدة مع الدبلوماسين وصناع القرار، والوزراء فى إطار مشاركتهم بالمنحة، وأنهم لم يتوقعوا أن مصر تتمتع بهذا القدر من التطور والاحترافية والتنظيم.

يذكر أن منحة ناصر للقيادة الدولية، تأتى كإحدى الآليات التنفيذية لعرض التجربة المصرية فى بناء المؤسسات الوطنية، كنموذج يحتذى به، حيث تم إطلاق النسخة الاولى منها فى يونيو 2019 لتكون منحة إفريقية- إفريقية تزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، ثم توسعت فى نسختها الثانية لتشمل القارات الثلاثة إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، تحت شعار "تعاون الجنوب جنوب"، وحازت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يونيو 2021، وهى الآن بصدد إطلاق نسختها الثالثة تحت شعار "شباب عدم الانحياز وتفعيل تعاون الجنوب جنوب" يونيو القادم 2022 تحت رعاية رئيس الجمهورية للمرة الثانية على التوالى.