21 يونيو.. انطلاق النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" تنعقد يومى 21 و22 يونيو المقبل تحت عنوان "إفريقيا فى عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخى: مسارات لقارة سلمية، قادرة على الصمود، ومستدامة".





وذكرت الوزارة- فى بيان صحفى- أن انعقاد النسخة الثالثة من منتدى أسوان يأتى انعكاسا لحرص مصر على الدفع بأجندة العمل الإفريقى خلال المرحلة الدقيقة التى تشهدها العلاقات الدولية.

وأضافت الخارجية أن نقاشات النسخة الثالثة- التى ستعقد بشكل هجين "افتراضى وحضورى" فى القاهرة- ستتطرق إلى عدد من الأولويات الهامة للقارة الإفريقية مثل: دعم التعاون من أجل مكافحة الإرهاب وتجاوز تداعيات جائحة كورونا وتحقيق الأمن الغذائى، والدفع بجهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.

وتكتسب نسخة المنتدى هذا العام مكانة خاصة لكونها محطة هامة على صعيد الإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP -27"، الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر هذا العام، حيث ستسلط الضوء على تداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق السلم والتنمية فى إفريقيا، وذلك استنادا إلى دور مصر الرائد فى تعزيز التعاون الدولى والإفريقى فى مجال السلم والأمن من ناحية، وفى مجال تغير المناخ من ناحية أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الإعداد للنسخة الثالثة من المنتدى بدأت من خلال انعقاد عدد من ورش العمل التى سينتج عنها توصيات محددة يتم تقديمها إلى المنتدى.

وكانت مصر بادرت بإطلاق "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى فى عام 2019، وفى إطار ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات فى إفريقيا.

وتم تنظيم نسختين سابقتين من المنتدى، الذى يعد منصة رفيعة المستوى تجمع رؤساء الدول والحكومات وقادة المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لمناقشة التحديات التى تواجه القارة الإفريقية وطرح الحلول الشاملة والمبتكرة للتصدى لها سعيا إلى تعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

ويضطلع مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بمهام السكرتارية التنفيذية لمنتدى أسوان.