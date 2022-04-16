محافظ الوادى الجديد يحث الشباب على التقدم للمشروعات الصغيرة  

جدة - نرمين السيد - وجه محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بضرورة حث الشباب على التقدم للمشروعات الصغيرة ومشروعات الجذب السكانى "بشاير الخير" شمال مدينة الخارجة، مؤكدا أن الأولوية لأبناء المحافظة.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمواطنى قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة حيث وجه المحافظ جمعيات المجتمع المدنى بتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، مشيرا إلى تقديم الدعم للجمعيات، بالاضافة إلى دراسة مد خط مواسير من بئر القطارة بقرية المنيرة إلى الأراضى الزراعية للتيسير على المزارعين والحد من إهدار المياه.

كما شدد على التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير إجراءات توريد محصول القمح، مؤكدا سرعة صرف المستحقات المالية وصرف حافز نقل القمح بواقع 15 جنيها للأردب.

وأوضح أنه يتم تشغيل الصوامع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء خلال شهر رمضان، على أن يتم مد فترة أخرى مسائية خلال الموسم.