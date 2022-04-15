/692227/أشباح-أوروبا-لـ-أحمد-الفيشاوي-ينافس-أفلام-عيد-الفطر-2022

روج الفنان أحمد الفيشاوي لـ فيلمه الجديد الذي أتى بعنوان “أشباح أوروبا”، مشيرا إلى عرضه ضمن منافسة أفلام عيد الفطر من هذا العام 2022 الذي تبقى عليه ما يقرب من 15 يوم فقط.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل فيلم أحمد الفيشاوي المشارك في منافسة أفلام عيد الفطر

نشر أحمد الفيشاوي صور للبوستر الدعائي لفيلمه الجديد “أشباح أوروبا” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “اخيراََ فيلم العيد أشباح أوروبا في جميع دور العرض في مصر و الوطن العربي”.

صناع فيلم أشباح أوروبا

يعد فيلم أشباح أوروبا من بطولة أحمد الفيشاوي، هيفاء وهبي ومصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، ويتولى تأليفه كريم فاروق، ومن محمد عبد الرحمن حماقي.

أحمد الفيشاوي يصور فيلم الدعوة عامة

هذا وأعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن بدء تصوير فيلم الدعوة عامة، الذي يقدم فيه دور البطولة، ويشاركه كل من اسماء أبو اليزيد وعبد الرحمن توتة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث قال: "بسم الله الرحمن الرحيم اول يوم تصوير .. فيلم الدعوة عامة.. بطولة احمد فاروق الفيشاوي محمد عبدالرحمن ( توتة ) اسماء ابو اليزيد.. انتاج يوسف الطاهر.. اخراج وائل فرج".

هيفاء وهبي تتألق بفيديو كليب «لو كنت»

وتألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بأحدث كليب لها بعنوان لو كنت على قناتها الرسمية على اليوتيوب وقام بمشاركتها الغناء بالفيديو كليب الفنان أكرم حسني، والتي أتى مطلعها: “لو كنت ارنب كان اكيد ها يبقي الفيل صديقي لو كنت مجلة كنت ها أكون سمير مش ها ابقي ميكي لو كنت خاتم طبعا كنت ها أتألمظ عليكي لو كنت جبل طارق انا كنت سألتك عن مضيقي لو كنت مسابقة كنت هاب بقي مسابقة اختيار ملكات جمال و اشوف بنات جمال و هناك انا ها اشتكيكي.. لو كنت كتاب انا كنت هابقي كتاب عن الجمال لو في سؤال عن الدلع انا إجابة السؤال لو كنت سكة ها اكون يمين انا عمري ما أكون شمال معادلة صعبة وحلها محتاج الف احتمال.. لو كنت لعبة كنت ها أبقي عروسة باربي لابسة بمبي اما قلبي عمره ما يلعب بيه عيال لو كنت يوم وفات كنت ابقي يوم تلات”.