/692226/مجدي-الجلاد-كنت-على-رأس-قائمة-اغتيالات-أعدتها-الإخوان

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إنه كان على رأس قائمة اغتيالات أعدتها جماعة الإخوان أثناء فترة حكمها، بعد المعارضة الكبيرة التي قام بها ومناهضته لفترة حكمها، مضيفًا: أسمي وعنواني وأرقام عربيتي كانت مراقبة عند الجماعات الإرهابية.

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وأضاف «الجلاد»، في تصريحات له خلال برنامج "ورا الشمس"، المذاع على قناة الشمس، أن هناك مجموعة أخرى كانت على رأس قائمة اغتيالات واعتقالات الإخوان، من ضمنهم محمود بدر، رئيس حركة تمرد، الذي لم كان ينوي عقد مؤتمرًا صحفيا يوم 3 يوليو 2013، إلا أنه لم يجد مكانًا بسبب ملاحقات الإخوان له.

وتحدث الكاتب الصحفي عن مسلسل الاخنيار، حيث يرى أنه الجزء الحالي هو الأم، كونه يتناول مرحلية مفصلية في تاريخ مصر، والتي أنقذها الجيش، بعد أن كانت تسير إلى الهاوية، مشيرًا إلى أن ما يميز المسلسل هو الواقعية التي يتناول والتوثيق من خلال مقاطع فيديو مصورة للأحداث التي جرت.

مجدي الجلاد: كنت على رأس قائمة اغتيالات أعدتها الإخوان

ولفت مجدي الجلاد إلى أن 3 يوليو 2013 أعادت مصر إلى الطريق الصحيح "إعادة الدولة للدولة"، مؤكدًا أنه في حال استمرت جماعة الإخوان في الحكم، فكانت مصر ستكون في مرحلة كارثية في تاريخها.

وانتقل في حديثه إلى الأوضاع الخارجية التي يشهدها العالم، والصراع الدائر حاليًا بين المعسكرين الشرقي والغربي، مشيرًا إلى أن الصراع سيتفاقم الفترة المقبلة، وهناك مرحلة من عدم الاستقرار سيشهدها العالم، وهو أمر يجب أن يتم التعامل معه بذكاء.

وأشاد «الجلاد» بدور مصر في ملف السياسة الخارجي القائم على التوازن، وعدم الميل لطرف على حساب الآخر، وإنما وضع مصلحة مصر فوق أي اعتبارات دبلوماسية، مضيفًا أن تلك السياسة هي الأنجح في التعامل مع تلك الصراعات، ومصر بارعة فيها الآن.

وفي تعليقه على بعض الصور التي عرضتها مقدمة البرنامج "أميرة بدر"، قال مجدي الجلاد إن يختلف مع توجهات أحمد موسى وطريقه تناوله للأحداث، مشيرًا إلى أنها تضر في بعض الأوقات أكثر ما تنفع، على عكس عمرو أديب الذي يعتبر مدرسة، أما أحمد موسى فليس مدرسة.