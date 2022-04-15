مسلسل انحراف الحلقة 15 يناقش قضية شائكة.. "استئجار الرحم"

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شهد مسلسل انحراف الحلقة 15 طرح قضية شائكة من قضايا الرأي العام الذي يسلط العمل الضوء عليها بداية من عرض الحلقة الأولى مع بداية انطلاق الموسم الرمضاني الحالي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل انحراف الحلقة 15

بدأ مسلسل انحراف الحلقة 15 بالظابط شريف الذي ذهب للمصنع الذي قتل به فوزية “لوسي” على يد حور “روجينا” من خلال سعقها بالكهربا، تاركا تحضيرات عيد ميلاد ابنته بعد عمله بتلك الجريمة البشعة، ولكن حور “روجينا” والتي تجسد دور زوجته خلال أحداث العمل، تحاول متابعته لتعرف كل جديد عن وصوله للقاتل وذلك من خلال وضع جهاز تتبع في ملابسه.

محاولة انتحار شهد بسبب إيصالات الأمانة

وينتقل المشهد لـ عبير سكرتيرة حور التي تحاول انقاذ شهد جارتها بعدما كانت تحاول الانتحار من خلال قطع شريانها، وذلك بسبب عدد من الإيصالات الأمانة التي لم تستطع سدادها.

شهد تستأجر رحمها بسبب احتياجها للأموال

وتشكف شهد خلال أحداث مسلسل انحراف الحلقة 15، عن نيتها في استئجار رحمها لدكتور جامعي لا يمتلك أطفال من خلال وضع جنين في الرحم الخاص بها بدلا من زوجته التي لا يستطيع رحمها تحمل الجنين بعدما عرض عليها الدكتور ذلك الأمر مقابل سداد كل الديون المتراكمة عليها.

توافق شهد على ذلك الأمر ولكن الصدمة أن الطفل الذي تضعه شهد يلقى مصرعه بمجرد ولادته، لتتعرض شهد لأزمة جديدة مع أهل المولود والدكتور الجامعي.

مسلسل انحراف لـ روجينا

يشارك في بطولة مسلسل انحراف كلًا من روجينا وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، وعبد العزيز مخيون، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا التي ظهرت خلال البرومو الدعائي للعمل، فجاءت القضية الأولى بظهور لفنان أحمد فؤاد سليم في البرومو الدعائي الأول لمسلسل «انحراف»، بمفرده، وهو ذاهبا لأحد مراكز الشرطة وعلى قميصة آثار دم في يديه سكينة، وعلى وجه علامات الحسرة والندم، وفي نهاية البرومو يعترف قائلا: «أنا قتلت مراتي»، أما عن القضية الثانية فهي واحدة من أهم الصراعات الاجتماعية التي بدأت منذ بدأ الخليقة وهو صراع الإخوة والأشقاء، حيث قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب: “احنا ما بقيناش اخوات”، ثم زادت حالة الغموض حول أحداث المسلسل بعد ظهور سميحة أيوب في مواجهة وصراع مع شقيقها.