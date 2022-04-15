/692223/مواطنون-ضد-الغلاء-دور-المجتمع-المدني-في-مساندة-الاقتصاد-اساسي-والدولة-تصدت-للتجار-الجشعين-بكفاءة

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ان المجتمع المدني في العالم المتقدم هو الذي يدير دفة الاقتصاد، منوها ان الحكومة دورها موجه للاقتصاد الحر، اما من يديره هو القطاع الخاص والمجتمع المدني.

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جاء ذلك خللا برنامج الحقيقه المذاع على قناة الحدث اليوم، منوها ان المجتمع المدني يساند الدولة من اجل دعم المواطنين، حيث ان المجتمع لا يكون قوي الا بوجود مجتمع مدني قوي، لا ياخذ تمويل خارجي، بل دعمه من الداخل.

مواطنود ضد الغلاء: دور المجتمع المدني في مساندة الاقتصاد اساسي.. والدولة تصدت للتدار الجشعين بكفاءة

ولفت محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أنه مع بداية ازمة روسا واوكرانيا نشطت الحالة الاحتكارية على بعض التجار، مشيرا الى انهم كانو يبررون زيادة الاسعار بسبب الحرب، ولكن الازمة بطبيعهتها لا يكون لها تاثير الا بعد ست شهور ، وهو الامر الذي تتطلب تدخل الدولة بشكل سريع .

العسقلاني: الدولة المصرية قامت بإجراءات استباقية قبل وقوع الأزمات

واختتم:" الدولة المصرية قامت بإجراءات استباقية قبل وقوع الأزمات، مشيرًا إلى أن التجار في مصر يرفعون الأسعار بحجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولكن الدولة تصدت لهم ".