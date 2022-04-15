مفتى الجمهورية: بيت رسول الله كان أشبه بحياة أهل الريف  

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن بيت رسول الله ﷺ كان بيتا عاديا أشبه بحياة أهل الريف، فكانت حياة هانئة بسيطة غير متكلفة يملؤها الدفء والمحبة، حياة فيها ذكر وشكر لله.





وأضاف مفتى الجمهورية، فى تصريحات، أن منظومة القيم الأسرية رسمها الشرع الشريف وهى ظاهرة وواضحة فى القرآن والسنة النبوية المطهرة بكل أبعادها، وطبقها النبىﷺ تطبيقا عمليا يجب أن نسير عليه، خاصة وأن النموذج النبوى وما تعلمه منه الصحابة الكرام فيما يتعلق بالأسرة والتربية وتعامل الأزواج مع بعضهم هو النموذج الأمثل فى التعامل مع الأبناء، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يعيش زوجا وأبا مثاليا، فيشارك فى أعمال البيت مشاركة كاملة، وكان كثير الرفق بأمهات المؤمنين ولم يكن فظا غليظا معهن أبدا.

وأشار إلى أن السيدة فاطمة- رضى الله عنها- كانت شديدة التعلق بأبيها والحب له، وكانت على علاقة طيبة بالسيدة عائشة تقوم على الاحترام المتبادل والود والمحبة، وللسيدة فاطمة مكانة عظيمة فى قلب أبيها- صلى الله عليه وآله وسلم- فعن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: "ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله فى قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأكد مفتى الجمهورية أن النبى ﷺ كان يدقق كثيرا فى اختيار أزواج بناته فاختار أفضل الرجال لهن، وعن معيار اختيار أحد الطرفين للآخر قال مفتى الجمهورية: ضرورة وجود صفات الأصالة والقيم والمبادئ المعبر عنها بالدين، ولا مانع من امتزاجها بغيرها، ولكن لا يمكن بحال الاستغناء عن الدين والقيم.

أما الزى الشرعى المطلوب من المرأة المسلمة لأداء الصلاة، فقال مفتى الجمهورية: هو كل زى لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف عما تحته، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين.

وعن تعطر المرأة الصائمة فى نهار رمضان، أضاف: إن الصوم فى حد ذاته صحيح ما لم يدخل فى الجوف شيء، أما تمامه وكماله فقد يمس إذا قصدت المتعطرة إحداث فتنة للآخرين؛ فهناك ضوابط للتزين المسموح.