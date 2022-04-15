شيخ الأزهر: الخالق البارئ المصور يستحيل أن يتصف بها العبد

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن اسم "الخالق والبارئ والمصور" من أسماء الله تعالى التى وردت متجاورة فى سورة "الحشر"، كما ورد بعضها فى مواقع كثيرة فى القرآن الكريم وفى السنة النبوية وأجمع عليها المسلمون.





وأوضح الدكتور الطيب، أن اسم "الخالق" هو اسم مأخوذ من الخلق والخلق بمعنى التقدير، وأن هذا الاسم اختص به المولى سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يطلق على نفسه لقب الخالق، موضحًا أن هذه الأسماء قد تتداخل معانيها وقد تمتزج لكنها واضحة فى معانيها.

وأكد الإمام الأكبر، خلال الحلقة الرابعة عشر من برنامجه الرمضانى "حديث شيخ الأزهر"، أن العلم الإلهى بحياة الإنسان تكوينه وصفاته ورزقه وما سيكون، موجود منذ القدم قبل أن يُخلق الإنسان فى رحم أمه قال تعالى فى سورة الإنسان: "هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً"، موضحًا أن هذا ما يسمى بالتقدير أو الخلق، إلى أن تأتى لحظة خروج الإنسان من العدم إلى الوجود هنا يسمى البارئ، مبينًا أن البارئ هو إبراز ما قدره وقرره المولى –عز وجل- لأى مخلوق سواء كان إنسان أو غير إنسان من العدم إلى الوجود، يخرجه وفق علمه تعالى وإرادته.

وبين الإمام الأكبر أن اسم "المصور" هو صفة من صفات الله تعالى، فهو الذى يخرج كل مخلوق على صورة معينة لا تشبه أى صورة ولا تتحد أو تتطابق تمام التطابق مع أى صورة أخرى، وهذه صفات يتصف بها الله سبحانه تعالى وحده ولا دخل للعبد فيها، ولا يستطيع أن يتدخل فيها لا من قريب ولا بعيد، مشيرًا إلى أن أهمية أسماء الله الحسنى يدركها الإنسان حينما يدرك العقل أن هذا الكون لابد أن يكون له موجد صانع، لكن ما هو هذا الصانع، وما صفاته؟؛ هذ ما يدركه من خلال ما جاء به الرسل والانبياء المرسلين.

وأشار الإمام الأكبر إلى أن معجزة الخلق للأنبياء أضافها الله إليه وقيدها بأنها بإذنه، فهى صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى ولا يمكن ويستحيل على العبد أن يتصف بها قال تعالى فى سورة آل عمران: "أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ" وقال تعالى فى سورة المائدة: "وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي"، موضحًا أن المتأمل فى عمق هاتين الآيتين يجد أن الخالق هنا هو الله سبحانه وتعالى، وأن سيدنا عيسى عليه السلام ليس له دور فى هذا الأمر إلا انه مجرد أداه ظهر فيه خلق الله، أو اظهر الله فيه معجزاته فى الخلق للتأكيد على صدق نبوته.