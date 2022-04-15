/692221/الكبير-النهاردة-عامل-عظمة-الجمهور-يشيد-بـ-الحلقة-14-من-مسلسل-الكبير-أوي-6

تصدر هشتاج “الكبير النهاردة” موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد عرض الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 6 الذي يخوض بطولته الفنان أحمد مكي، والتي رصدت قضية هامة من أحد قضايا الرأي العام وهي “التنمر”.

دوت الخليج يرصد إشادات الجمهور بمسلسل الكبير أوي 6

“متخليش حاجة تهزك ولا تكسر مقاديفك احنا الحاجات اللى بنحبها لازم نمسك فيها عشان هى اللى بتخلى طعم للحياة.. جملة قالتها مربوحة “الفنانة رحمة أحمد” خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير، لمست عدد كبير من الجمهور وجلعته يشيد بحلقة اليوم الجمعة بعد انتهاء عرضها مباشرة.

تعليقات الجمهور على الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 6

وجاءت تعليقات الجمهور عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر،على النحو الأتي: “مسلسل الكبير النهاردة ناقش حاجه مهم و هي تنمر في المدارس مع الأطفال بذات في إطار لايت و كوميدي”، “حلقة الكبير النهاردة فكرتني بحب حياتي الاول لما كنت في junior 1 و عملنا مسرحية الاميرة و الوحش و كنا انا و هي الابطال... رقصنا slow و واحنا بنرقص باستني على خدي و من ساعتها وانا in love كل ما افتكر قلبي يطير كده و الابتسامة على وشي”.

الكبير أوي 6 أجمل من ناقش موضوع التنمر

وكتب البعض الأخر من الجمهور: “حلقة الكبير النهاردة حلوة عشان فتحت موضوع مهم وهو تنمر الاطفال ع بعض اللى بجد واقع بنشوفه دايما ف المدارس”، “حلقة الكبير النهاردة احلي و اجمل حاجة اتعملت في نقاش قضية التنمر و بجد احلي مسلسل اتعمل السنة دي”.

إشادات بالطفلة ريما مصطفى

وأشاد عدد كبير من الجمهور بالطفلة ريما مصطفى، اذ كتب أحدهم: “جليلة بتاعت حلقة الكبير النهاردة بتمثل اصحابي علي مدار مشواري في الحياة”، “لو حسيت برخامة جليله الطفلة فى الكبير النهارده يبقى الطفلة ابدعت فى هذا الدور ، وفعلا مشروع ممثله صغيرة لها مستقبل واعد فى التمثيل ، بس مقالوش جليله بنت ابو جليل والا جليله بنت الطحاوى برضة”، “الناس اللي بيقولوا حلقة الكبير النهاردة وحشة انتو بتفكروا ازاي؟ والبنت اللي عاملة جليلة دي قمر قمر”.

الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 6

جدير بالذكر، أنه دارت الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 6 حول تعرض “العترة” نجل الكبير لمضايقات وتنمر من زميلته في المدرسة بسبب كبر حجمه ما جلعه يترك المدرسة، ولكن كان الكبير وزوجته أول من تصدى لذلك التنمر، اذ وجهت مربوحة له رسالة داعمة بعدم التخلي عن حلمه مهما واجه من صعاب، اما عن الكبير فذهب لمدير المدرسة الذي كان ردة فعله حازمة، وانتهت الحلقة بوقوع جليلة “ريما مصطفى” في أزمة عرضتها للسخرية، ولم يقف بجانبها سوى العترة.