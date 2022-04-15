/692220/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-14-تكشف-مخططات-الإخوان-في-تكوين-جيش-ممول-بأسلحة-مهربة

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14 والتي حملت اسم «العصيان المدني» استهلت باستمرار العصيان في شوارع بورسعيد، وعلى الجانب الآخر تم الإعلان عن موعد الانتخابات النيابية.

دوت الخليج أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14.

السيسي يناقش أحوال البلاد ويستنكر رئاستها

اجتمع السيسي وزير الدفاع -ياسر جلال- بمجموعة من رجال القوات المسلحة ليناقش أحوال البلاد مستنكرًا كون القرار يُأخذ من خيرت الشاطر ومرشد الإخوان وليس مرسي مشددًا على أن الجيش جيش للبلد بأكملها وأن الرئيس يجب عليه أن يكون رئيس للشعب بأكمله مش قطاع محدد قائلًا: "محدش عارف مين بيحكم البلد المرشد ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر لكن واضح إن القرار مش قرار مرسي القرارات بيتفرض عليه.. جماعة الإخوان كشفت نفسها دخلت في مواجهة مع القوى الوطنية.. بس القوات المسلحة لازم تتحلى بالصبر".

أحمد السقا يخطط لمهاجمة إحدى الجماعات الإرهابية

ورصدت الحلقة إغلاق مجمع المصالح الحكومية، ومن جانبه عرض مصطفى -أحمد السقا- على إسراء إحدى زوجات أعضاء الجماعة الإرهابية أن يساعدها وينجدها من الجماعة ووقعت الأخيرة بالفعل في أيديهم وطلب مصطفى من رئيسه في جهاز الأمن أن ينقذها بمساعدة قوات الأمن الخاصة.

طلب مروان -أحمد عز- من حبيبته ميرنا نور الدين أن تعطيه فرصة أخرى ووافقت، بينما ذهب مصطفى ونجله إلى المقابر لزيارة زوجته فاطمة -هيدي كرم-

أحمد عز يبطل مخططات خيرت الشاطر

أبطل مروان-أحمد عز- خطة خيرت الشاطر -خالد الصاوي- في تكوين جيش خاص بهم من طلبة حقوق وتربية رياضية بالتعاون مع فرد أجنبي.

أحمد السقا ينجح في إنقاذ إسراء

نجح أحمد السقا في إنقاذ إسراء بعد اقتحامه المنزل الذي احتجزها فيه الإرهابين وقرر أن يعيدها لداعش أو يجعلها تعمل معه وانتهت الأحداث بتسجيل مسرب لفساد الإخوان.