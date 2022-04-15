/692217/مسلسل-فاتن-أمل-حربي-الحلقة-14-شريف-سلامة-يعتدي-على-نيللي-كريم-بعد-رفضها-إعطائه-المليون-جنيه

شهدت أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 14 مواقف وازمات جديدة حلت ببطلة العمل نيللي كريم التي تقوم بدور فاتن، بسبب زوجها سيف الذي يجسده شريف سلامة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 14

بدأ مسلسل فاتن امل حربي الحلقة 14، بمحاولة شاب سرقة حقيبة فاتن “نيللي كريم”، والتي تحتوي على مليون جنيه، اذ كانت ذاهبة لتعطيها لطليقها “سيف”، حتى يقوم بإعطائها حقوقها كاملة، لكنها نجحت في الإفلات منه وتعرض السارق لضربا مبرحا.

محمد التاجي يساند فاتن في أزمتها

يذهب الشيخ شفيع “محمد التاجي” إلى محامية مركز إستضافة المرأة ويعطيها عقد شقة لتسلمه لفاتن “نيللي كريم”، دون ذكر اسمه لأنه يعلم أن فاتن للن تقبل بهذا المنزل اذ علمت بأنها نم الشيخ شفيع فهي لن تقبل ذلك على كرامتها وتفضل أن تساند نفسها بنفسها.

طليق فاتن يعتدي عليها بعد رفضها اعطائه المليون جنيه

يتنقل المشهد لمحكمة الأسرة اليت تقضي حكم بأحقية طليق فاتن ووالدته رؤية الاطفال بشكل دورى، وبعد انتهاء الجلسة يذهب سيف لـ فاتن ويسألها عن المليون جنيه لكنها ترفض أن تعطيه المبلغ له، فيعتدي عليها بالسب لكن ينقذها محمد ثروت المحامي الخاص بها.

وتنتهي الحلقة 14 من مسلسل فاتن أمل حربي بحصول نيللي كريم على شقة جديدة تسكن بها هي وأطفالها بمساعدة الشيخ شفيع المتخفي في اسم رجل أعمال.

مسسل فاتن أمل حربي

جدير بالذكر أنه يشارك في مسلسل فاتن أمل حربي عدد من نجوم الفن، ومنهم الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور قصته حول القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة عقب الانفصال عن زوجها.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

ويناقش العمل قضية «القايمة» وأهميتها عند إتمام الزواج، لأن نيللي كريم لم تستطع إثبات أحقيتها في محتويات الشقة ضمن الأحداث، لعدم وجود قائمة منقولات، ويظهر أيضًا رغبة طليق «فاتن» في ذلها حتى تعود له مرة أخرى، بعد تصميمها على الطلاق حتى وقوعه، وأعلن عن ذلك في نيته خلال نقاشه مع والدته التي تقوم بدورها الفنانة فادية،