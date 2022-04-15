/692216/مسلسل-في-بيتنا-روبوت-2-الحلقة-14-محمود-الليثي-يخطف-هشام-جمال

عُرضت اليوم الحلقة 14 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 والتي شهدت تطور في الأحداث الكوميدية، وهو بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال.

دوت الخليج يرصد لكم أحداث الحلقة 14 من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني وذلك خلال السطور القادمة

تفاصيل الحلقة 14 من في بيتنا روبوت الجزء الثاني

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، ظهور ضيوف شرف مميزين، حيث ظهر الفنان “محمود الليثى” الذى يجسد دور كبير المقاطيع وقام بإقتحام شركة يوسف التي يقوم بدوره هشام جمال للبحث عن هادى الذي يقوم بدوره أحمد رمزى.

وبعد ذلك قام محمود الليثى بخطف يوسف وعلاء وهدير حتى يتمكن من الوصول إلى هادي، وعلى جانب آخر، يستمر المهندس سامح فى محاولات الايقاع بيوسف والتجسس عليه من اجل الفوز بمسابقة الروبوت.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

يعرض المسلسل يوميًا على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالى، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT”، كما ينطلق عرضه أيضًا على قناة CBC في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءً، وقناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا اليوم التالي.

ويعد مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

قصة مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل.