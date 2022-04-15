عاجل.. الأرصاد: منخفض خماسينى شديد الحرارة يضرب البلاد بداية من هذا التوقيت

جدة - نرمين السيد - كما توقعت، وفق الصفحة الرسمية للأرصاد الجوية، ارتفاع كبير فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء على إثر دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية، لتكون ذروة الارتفاع يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة كما ترتفع درجة الحرارة الصغرى أيضا وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.
وتنشط رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من الصحراء الغربية يوم السبت وتمتد إلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد يوم الأحد ليسود طقس حار جاف ويكون مغبرا فى بعض المناطق.
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