استئصال غدة درقية تزن كيلو جراما من مسنة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة منى الشاذلى مديرة المستشفى، فى بيان، اليوم الجمعة، إن المريضة محجوزة بقسم العناية المركزة وتعانى من انخفاض مستوى الأوكسجين وصعوبة التنفس نتيجة تضخم الغدة الدرقية، وتم عمل أشعة مقطعية وعرضها على أطباء الجراحة والأنف والأذن والحنجرة الذين قرروا ضرورة استئصال الغدة.

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