وزير الأوقاف: مصر العزيزة فى عهد السيسى دولة تبنى وتعمر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن مصر العزيزة فى الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، دولة تبنى وتعمر فى مختلف المجالات، تعنى بمواطنيها صحة، وتعليما، ومبادرات اجتماعية، هذا هو التطبيق العملى، والفهم الحقيقى لصحيح الدين.





وأضاف وزير الأوقاف- فى تصريحات، اليوم الجمعة، أن من أهم المفاهيم التى يجب أن تصحح مفهوم الجاهلية ومفهوم الصحوة، حيث اتخذت الجماعات المتطرفة من المغالطات وتزييف الوعى وتحميل بعض الألفاظ والمصطلحات دلالات أيديولوجية خاصة بها مع الإلحاح المستمر على ذلك، حتى اكتسب بعضها مع الوقت عند العامة تلك المعانى التى أرادت الجماعات المتطرفة تحميلها إياها، أما مصطلح الجاهلية فقد حاولت الجماعات المتطرفة إطلاقه على بعض مجتمعاتنا المؤمنة المعاصرة ظلما وزورا، سواء من جهة الشكل أم من جهة المضمون، أما من حيث الشكل أو من حيث اللغة.

وتابع أن الجاهلية التى أطلقت على الفترة التى سبقت ظهور الإسلام، فهى ليست من الجهل ضد العلم، ولم يقل أحد إنها من الجهل نقيض الإيمـان، إنما هى من الجهـل نقيض الحلم لا العلم.

وأردف: وأما من حيث المضمون، فمن يقول – مثلا - عن مصر الأزهر، مصر المساجد والمآذن، مصر القرآن، مصر العلم والعلماء، مصر التى يدرس بأزهرها الشريف نحو مليونى طالب وطالبة، ويستضيف عشرات الآلاف من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم لدراسة صحيح الدين، بلد يطوف علماؤه وأئمته مختلف دول العالم لتعليم، بلد يحتضـن القرآن الكريم وأهـله، ويكرم حفظته إنه مجتمع جاهلى، فلا يمكن أن يقول ذلك إلا حاقد أو حاسدا أو جاحد، أو مأجور أو مستغل.

أما عن مصطلح الصحوة لدى الجماعات المتطرفة والمتشددة فيحصرونه فى أمرين، الأول: الشكل والمظهر مهما كان المضمون والجوهر، والآخر: عدد أعضاء هذه التنظيمات، ونحن نرى أن الصحوة الحقيقية هى أن نملك أمرنا وكلمتنا، وننتج غذاءنا ودواءنا وكساءنا وسلاحنا، ونرفع مستوى بلدنا ومواطنينا علميا وثقافيا ومهنيا واقتصاديا ومعيشيا، أن نملك جيشا قويا وشرطة قوية واقتصادا قويا، فجيش قوى واقتصاد قوى يعنى بلدا ذا مكانة ومواطنا ذا كرامة.

وأكد وزير الأوقاف، أنه "لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق فى أمور دنيانا، فإن تفوقنا فى أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا".