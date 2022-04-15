تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - تمكنت لجان مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ من تحصين الماشية 219 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وأعمال ترقيم، بتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة.





قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن اللجان التى تجوب قرى ومراكز المحافظة تمكنت من تحصين 219 ألف رأس ماشية من خلال 105 لجنة من المديرية الطب البيطرى، والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة. وأضاف بشار لا تقتصر أعمال اللجان على التحصين والترقيم فقط، ولكن توعية المربين والمزارعين بأهمية تحصين مواشيهم، للحفاظ على مواشيهم، من التعرض للإصابة أو للنفوق.

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