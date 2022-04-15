/692212/نهاية-صادمة-لـ-مسلسل-المداح-2-الحلقة-15-هكذا-خدعت-هبة-مجدي-حمادة-هلال

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل المداح 2 الحلقة 14

ورصد مسلسل المداح 2 الحلقة 14 زيارة صابر لوالدته التي تصارع الموت في المستشفى بسبب الجن الذي يلاحقه وأثناء حديقه مع عماد ابن خالته عن عادل، تظهر له سهر الصايغ لتثير الرعب في داخله كعادتها وتواصل تهديده، لينهار المداح بقول: “عايزين مني اي ابعدوا عني”، فيلتف حوله الأطباء ليحاولو كشف مشكلته حتة تختفى الصايغ عن الأنظار.

حسين يخفى مكان هبة عن أسرتها

ينتقل المشهد لوالدة هبة وهي تستجوب حسين عن مكان ابنتها، لكنه ينكر معرفة ذلك ليدخل عليهم صابر وجميلة الذي يتشاجر مع حسين لمعرفة مكان شقيقته، ثم يذهب معه لمنزلها، ويبدأ حديث مؤثر بين صابر وشقيقته هبة التي تكشف له بأنها يأست من المعاملة التي يعاملها أهل منزل صابر لها، لكنه يعتذر لها ويطلب منها العودة للمنزل مشيرا إلى أنه يضمن لها ترحيب جميع أسرته لها.

تعود هبة لمنزلها في وسط بكاء والدتها التي تعتذر منها، لكنها تطمأنها بأن ما فعلوه كان من حقهم، خاصة وأنهم لم يعرفونها من البداية.

كمال أبو رية يقنع حمادة هلال بتحويل أرضه لمشروع خيري

ترصد الحلقة حديث بين صابر وأبو الخير عن أرضه التي تدهور محصولها، ليقترح أبو الخير عليه بيعها، إما تحويلها إلى مشروع خير ويقترح عليه أيضا مشاركة سيدة أعمال تمتلك مجموعة شركات كان يديرها منير الشهاوي في هذا العمل الخيري، ومن المقرر أنها تعرف صابر وتريد مقابلته لشيء يكشف عنه خلال الحلقات المقبلة.

لديها مشاكل في الكلى والقلب، ولا يعلم ان كان طفح جلدي أم حساسية مشيرا إلى انها يجب أن تواصل علاجها في المشفى، ويسألهم ان كان أحد الأشخاص مصاب بمرض عقلي، مؤكدا انها تأتي لها نوبات هلع وصرع وتهلوس بالعديد من الأشياء، وعندما يسأل حسين المداح عن حالة والدته فيخبره بأن لا أحد سيفهم ما بها.

رحاب تحاول التقرب من صابر

تأتي رحاب “هبة مجدي”، وتحدثه عن ألامها واحزانها، مشيرة إلى أن كل ما يمتلكه منير الشهاوي، حوله إلى أولاده وأن الشركة ملك لـ ملك التي تريد مقابلة صابر، وتؤكد له أنها أتية لهم غدا، ويمكن أن تتهما في قضية سرقة الأموال التي سرقها منها الشهاوي، فيطمأنها صابر ويخبرها بأن ملك تطلب رؤيته، فتطلب رحاب منه الذهاب والحديث عنها.

وتنتهي الحلقة 15 من مسلسل المداح 2 بذهاب صابر لـ ملك ملكة شركات منير، والذي يتفاجيء بأنها نفس المرأة التي تظهر لها في هيئة جن يلاحقة وهي الفنانة سهر الصايغ.