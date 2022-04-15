/692213/مسلسل-المشوار-الحلقة-14-محمد-رمضان-و-ندى-موسى-يخدعان-دينا-الشربيني

شهدت الحلقة 14 من مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني والتي تعُرض عبر فضائية dmc في تمام الساعة 8 مساءً أحداث مثيرة ولافتة للانتباه.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج أبرز اللقطات المثيرة بمسلسل المشوار الحلقة 14 خلال السطور التالية.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 14

• وجود علاقة قديمة بين ماهر-محمد رمضان- وعزة -ندى موسي-.

• يحاول ماهر أن يخفي أثار تلك العلاقة بينما عزة تشعر بالذنب لخيانة صديقتها ورد -دينا الشربيني-

• بيومي فؤاد محامي وجية -أحمد كمال- يخطط لتعين صديق ماهر المحامي عنده للوصول له بأوامر من وجيه

• شامل يبتعد عن عزة ويجبرها على النزول للغناء

أبطال مسلسل المشوار

يشارك في بطولة مسلسل المشوار نخبة كبيرة من النجوم وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

مواعيد عرض مسلسل المشوار

ويعرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الساعة 8:10 عبر شاشة قناة DMC، كما تعرض الحلقة في الإعادة الأولى على القناة ذاتها الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، والساعة 1:45 مساءً.

كما يعرض مسلسل المشوار على قناة DMC دراما الساعة 11:15، ويُعاد عرض الحلقة الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا، فضلًا عن عرض المسلسل عبر منصة Watch IT الإلكترونية.

ويمثل مسلسل المشوار 2022 التعاون الثاني بين الفنانة دينا الشربيني والفنان محمد رمضان بعد تعاونهم في فيلم “جواب اعتقال”، والتعاون الثالث الذي يجمعها بالمخرج محمد ياسين، والمسلسل من تأليف محمد فريد ومن إنتاج Media Hub.

تصريحات قوية للفنانة دينا الشربيني

على الصعيد الآخر، حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على برنامج “أدينا بندردش”، الذي تقدمه شيرين عرفة على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وفجرت خلاله تصريحات جريئة حول علاقتها بالفنان عمرو دياب، كان اهمها: “بعد الانفصال بقول عنه نفس الكلام، هو محترم وناجح جدا، وكل إنسان بيفتكر الأيام الحلوة التي عاشها، ومكنش فيه أيام وحشة معاه”، مشيرة إلى غضبها من كم الشائعات التي تعرضت لها في فترة ارتباطها بالهضبة وكان من ضمنها شائعة حملها.